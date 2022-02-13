Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Kaw Kwang Beach Resort is no longer operating as an SANDBOX .



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Этот 3-звездочный отель расположен на берегу моря на острове Ко Ланта, в окружении холмов и бесконечной природы. Этот 3-звездочный отель гарантирует вам только успокаивающее и успокаивающее пребывание на собственном пляже всего в 1,5 км от торгового центра и пирса. Этот отель известен своим доступом к коралловым рифам на пляже Клонг Дао, который привлекает огромное количество туристов. Отель предлагает 43 бунгало в нескольких минутах от бассейна. К вашим услугам отличный сервис с хорошо обученным персоналом, который также предоставляет разнообразные услуги, чтобы гости всегда были довольны и развлечены. Kaw Kwang Beach Resort (SHA Plus +) предлагает широкий выбор блюд для гостей, которые любят ценить вкус разных культур, таких как итальянская, западная, азиатская и тайская, а свежие морепродукты подаются каждый день.