KRABI TEST & GO

Кав Кванг Бич Резорт - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
7.9
оценка с
668
Обновление February 13, 2022
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฿24,000 ДЕПОЗИТ

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Kaw Kwang Beach Resort is no longer operating as an SANDBOX.

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Этот 3-звездочный отель расположен на берегу моря на острове Ко Ланта, в окружении холмов и бесконечной природы. Этот 3-звездочный отель гарантирует вам только успокаивающее и успокаивающее пребывание на собственном пляже всего в 1,5 км от торгового центра и пирса. Этот отель известен своим доступом к коралловым рифам на пляже Клонг Дао, который привлекает огромное количество туристов. Отель предлагает 43 бунгало в нескольких минутах от бассейна. К вашим услугам отличный сервис с хорошо обученным персоналом, который также предоставляет разнообразные услуги, чтобы гости всегда были довольны и развлечены. Kaw Kwang Beach Resort (SHA Plus +) предлагает широкий выбор блюд для гостей, которые любят ценить вкус разных культур, таких как итальянская, западная, азиатская и тайская, а свежие морепродукты подаются каждый день.

Удобства / Особенности

  • Бесплатный вай-фай
  • Комната с кондиционером
  • Телевизор с плоским экраном, кабельными и спутниковыми каналами.
  • Душ с горячей водой
  • Бесплатные туалетные принадлежности
  • Личный балкон
  • Холодильник
  • Ежедневная питьевая вода
  • Краситель для волос
  • Free parking
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Адрес / Карта

16 Moo 1, Saladan, Klong Dao Beach, Koh Lanta, Thailand, 81150

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