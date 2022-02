Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Кав Кванг Бич Резорт в приоритетном порядке, и Кав Кванг Бич Резорт будет получать оплату напрямую от вас.

Kaw Kwang Beach Resort is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Этот 3-звездочный отель расположен на берегу моря на острове Ко Ланта, в окружении холмов и бесконечной природы. Этот 3-звездочный отель гарантирует вам только успокаивающее и успокаивающее пребывание на собственном пляже всего в 1,5 км от торгового центра и пирса. Этот отель известен своим доступом к коралловым рифам на пляже Клонг Дао, который привлекает огромное количество туристов. Отель предлагает 43 бунгало в нескольких минутах от бассейна. К вашим услугам отличный сервис с хорошо обученным персоналом, который также предоставляет разнообразные услуги, чтобы гости всегда были довольны и развлечены. Kaw Kwang Beach Resort (SHA Plus +) предлагает широкий выбор блюд для гостей, которые любят ценить вкус разных культур, таких как итальянская, западная, азиатская и тайская, а свежие морепродукты подаются каждый день.

Удобства / Особенности Бесплатный вай-фай

Комната с кондиционером

Телевизор с плоским экраном, кабельными и спутниковыми каналами.

Душ с горячей водой

Бесплатные туалетные принадлежности

Личный балкон

Холодильник

Ежедневная питьевая вода

Краситель для волос

Free parking

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX

Счет 0.0 /5 Без рейтинга На основе 0 отзывы Рейтинг 0 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Кав Кванг Бич Резорт , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Кав Кванг Бич Резорт СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.