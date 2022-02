Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Rayavadee Hotel Rayavadee Hotel zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Dit resort is een van de mooiste luxe accommodaties in Krabi en kijkt uit op drie van de mooiste stranden van de provincie. Het resort vormt een driehoek die zich uitstrekt over Krabi en directe toegang biedt tot Railay Beach, Nam Mao Beach en Phra Nang Beach. Alle drie maken deel uit van het Krabi Marine National Park en zijn daarom in de meest ongerepte staat bewaard gebleven. Alle paviljoens zijn weelderig ingericht met teakhouten meubelen en zijden gordijnen. Voor een echt luxe reiservaring biedt het Rayavadee Hotel gasten een transferservice aan boord van zijn eigen ultramoderne speedboot van de pier naar de ingang van het resort aan de Phra Nang-baai.

Voorzieningen / functies Dining in a natural limestone cave at our Grotto restaurant overlooking Phranang Beach

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels

Score 0.0 /5 onbeoordeeld Gebaseerd op 0 beoordelingen Beoordeling 0 Uitstekend 0 Zeer goed 0 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk Rayavadee Hotel , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Rayavadee Hotel ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat.