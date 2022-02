Phi Phi Vakantieresort - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Phi Phi Vakantieresort Phi Phi Vakantieresort zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport. SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults 1 kingsize tuinbungalow, niet-roken 37 m² ฿44,128 - 7 Day Sandbox ฿36,775 - 5 Day Test & Go ฿28,300 - 4 Day Test & Go ฿19,750 - 2 Day Test & Go ฿15,475 - 1st Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK

Phi Phi Holiday Resort ligt aan een wit zandstrand aan de Andamanse Zee. Het resort beschikt over 2 aangelegde zwembaden, een fitnessruimte en het Scuba Schools International Dive Centre. Luie middagen in de zon kunnen worden doorgebracht op de ligstoelen op het grote privébalkon. De kamers van Phi Phi Holiday Resort bieden het comfort van klassieke houten meubels en een flatscreen-tv. Gasten kunnen genieten van een ontspannende massage of wateractiviteiten proberen, zoals snorkelen en vissen. Excursies naar de omliggende eilanden kunnen worden geregeld bij de excursiebalie en souvenirs kunnen worden gekocht in de boetiek. Er is ook een kinderclub. Phi Phi Holiday Resort kan vervoer per speedboot regelen vanaf de Klong Jilard Pier in Krabi en de Rassada Pier in Phuket. Ai Rom Prao Restaurant is traditioneel Thais ingericht in combinatie met de zachte melodie van klassieke Thaise muziek en creëert een gezellige en uitnodigende ambiance voor diner en ontbijt in Tai Rom Prao. Dit ruime restaurant en het aangrenzende openluchtterras biedt onbeperkte ontbijt- en dinerbuffetten en elke avond een andere keuken. Het is perfect voor gezinnen en grote groepen. Er zijn ook À-la-carteopties beschikbaar. Cha Bah Restaurant wanneer u het zachte zand onder uw voeten kunt voelen terwijl u dineert in deze prachtige locatie aan het strand. Dit levendige restaurant aan zee, in de schaduw van een bladerdak van lommerrijke bomen, is geopend voor lunch en diner en biedt een keuze uit Thaise en internationale gerechten, waaronder pasta, pizza en gegrilde hoofdgerechten. Het diner is een weelderige aangelegenheid met een scala aan zeevruchten op een bedje van ijs, dat naar wens kan worden gekookt Vang de beste zonsondergang op Phi Phi Island in het Sunset Restaurant, een bestemming aan het zwembad met een uitzicht van 180 graden over de horizon en de uitgestrekte Andamanse Zee. Deze elegant ingerichte locatie serveert een verscheidenheid aan luxueuze internationale lekkernijen voor ontbijt, lunch en diner. De Mong Tha Lay Bar is de perfecte plek om tot rust te komen na een lange dag in de zon. Les je dorst met verfrissende vruchtensappen en smoothies, ontspan met een ijskoud biertje of blijf in de schaduw terwijl je nipt aan een kenmerkende cocktail. Deze luchtige openluchtbar is de hele dag open en biedt optredens van livebands en speciale evenementen. Geniet van de kenmerkende zonsondergangen van Phi Phi Island met een nachtelijk feest in de Sunset Bar. Breng een toost uit op de zon terwijl deze in de zee zakt en de lucht in vlammende paarse en rode tinten schildert. Luier happy hour aan de bar of op een comfortabele zitzak bij het zwembad onder het genot van speciaal gemaakte sundowner-cocktails.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels

Score 0.0 /5 onbeoordeeld Gebaseerd op 0 beoordelingen Beoordeling 0 Uitstekend 0 Zeer goed 0 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk Phi Phi Vakantieresort , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Phi Phi Vakantieresort ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat.

Voedsel Menu Afbeeldingen