Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Kaw Kwang Beach Resort , und Kaw Kwang Beach Resort wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Kaw Kwang Beach Resort is no longer operating as an SANDBOX .



Ein Strandhotel auf Koh Lanta und umgeben von Hügeln und unendlicher Natur, garantiert Ihnen dieses 3-Sterne-Hotel nur einen beruhigenden Aufenthalt an seinem Privatstrand, nur 1,5 km vom Einkaufszentrum und dem Pier entfernt. Dieses Hotel ist für seinen Zugang zum Korallenriff am Klong Dao Beach bekannt, das eine große Anzahl von Touristen anzieht. Das Hotel bietet 43 Bungalows nur wenige Minuten vom Pool entfernt. Exzellenter Service liegt Ihnen zu Füßen mit gut ausgebildetem Personal, das auch eine Vielzahl von Einrichtungen bietet, um die Gäste jederzeit zu unterhalten und zufrieden zu stellen. Das Kaw Kwang Beach Resort (SHA Plus+) bietet eine Vielzahl von Küchen für Gäste, die den Geschmack verschiedener Kulturen wie Italienisch, West, Asien und Original Thai schätzen möchten, und jeden Tag werden frische Meeresfrüchte serviert.

Ausstattung / Ausstattung Gratis Wifi

Klimatisiertes Zimmer

Ein Flachbild-TV mit Kabel- und Satellitenkanälen

Warmwasserdusche

Kostenlose Toilettenartikel

Privater Balkon

Kühlschrank

Tägliches Trinkwasser

Haarfärber

Free parking

