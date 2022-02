Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Un hôtel en bord de mer à Koh Lanta et entouré de collines et d'une nature sans fin, cet établissement 3 étoiles vous garantira un séjour apaisant et apaisant sur sa plage privée à seulement 1,5 km du centre commercial et de la jetée. Cet hôtel est connu pour avoir accès à la barrière de corail sur la plage de Klong Dao qui attire un grand nombre de touristes. L'hôtel propose 43 bungalows à quelques minutes de la piscine. Un excellent service est à vos pieds avec un personnel bien formé qui fournit également une variété d'installations pour divertir et satisfaire les clients à tout moment. Le Kaw Kwang Beach Resort (SHA Plus+) propose une variété de cuisines pour les clients qui aiment apprécier le goût de différentes cultures telles que l'italien, l'occidental, l'asiatique et le thaï original, et des fruits de mer frais sont servis tous les jours.

Commodités / caractéristiques Wifi gratuit

Chambre climatisée

Une télévision à écran plat avec chaînes du câble et du satellite

Douche d'eau chaude

Toilettes gratuits

Balcon privé

Frigo

Eau potable quotidienne

Sèche-cheveux

Free parking

But 0.0 /5 Non classé Basé sur 0 Commentaires Notation 0 Excellent 0 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible