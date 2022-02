Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にカウクワンビーチリゾート 直接連絡し、 カウクワンビーチリゾートが直接支払いを回収します。

Kaw Kwang Beach Resort is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

ランタ島にあるビーチフロントのホテルで、丘と終わりのない自然に囲まれています。この3つ星ホテルは、ショッピングセンターと桟橋からわずか1.5kmのプライベートビーチでの癒しと落ち着きのある滞在をお約束します。このホテルは、多くの観光客を魅了するクロンダオビーチのサンゴ礁にアクセスできることで知られています。ホテルはプールから43分のバンガローを提供しています。優れたサービスは、ゲストを常に楽しませ、満足させるためのさまざまな施設を提供する、十分に訓練されたスタッフがあなたの足元にあります。カウクワンビーチリゾート(SHA Plus +)では、イタリア料理、西洋料理、アジア料理、オリジナルタイ料理など、さまざまな文化の味を楽しみたいゲストのためにさまざまな料理を提供しており、新鮮なシーフードを毎日提供しています。

アメニティ/機能 無料Wi-Fi

エアコンルーム

ケーブルテレビと衛星放送チャンネル付き薄型テレビ

温水シャワー

無料バスアメニティ

プライベートバルコニー

冷蔵庫

毎日の飲料水

ヘアダイアー

Free parking

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい カウクワンビーチリゾートゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す カウクワンビーチリゾート すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。