レッドプラネットプーケットパトン - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

パトンの好立地にあるレッドプラネットプーケットパトンは、プーケットでの小旅行の出発点として理想的です。ホテルは、活気のあるウォーキングストリートと有名なパトンビーチから徒歩圏内にあります。ここから、ゲストは活気ある街が提供するすべてのものに簡単にアクセスできます。レッドプラネットプーケットパトンでは、優れたサービスと優れた設備が忘れられない滞在をお約束します。ホテルの主な機能には、セーフティボックス、駐車場、ツアー、障害者施設、空港送迎が含まれます。すべての宿泊施設は、比類のない快適さを保証するために配慮の行き届いた設備を備えています。ホテルのレクリエーション施設のホストはあなたがあなたの滞在中にすることがたくさんあることを保証します。プーケットを訪れる理由が何であれ、レッドプラネットプーケットパトンは爽快でエキサイティングな休暇を過ごすのに最適な場所です。

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索