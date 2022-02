Red Planet Phuket Патонг - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Удобно расположенный в Патонг, Red Planet Phuket Patong является идеальной отправной точкой для экскурсий в Пхукет. Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от оживленной пешеходной улицы и знаменитого пляжа Патонг. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. В Red Planet Phuket Patong безупречный сервис и превосходные удобства сделают пребывание здесь незабываемым. К основным особенностям отеля относятся сейфы, автостоянка, экскурсии, удобства для инвалидов и трансфер от / до аэропорта. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Множество развлекательных предложений отеля гарантируют, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Red Planet Phuket Patong является идеальным местом для знакомства с Пхукетом.

