PHUKET TEST & GO

Red Planet Phuket Патонг - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.9
оценка с
1834
Обновление February 8, 2022
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Удобно расположенный в Патонг, Red Planet Phuket Patong является идеальной отправной точкой для экскурсий в Пхукет. Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от оживленной пешеходной улицы и знаменитого пляжа Патонг. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. В Red Planet Phuket Patong безупречный сервис и превосходные удобства сделают пребывание здесь незабываемым. К основным особенностям отеля относятся сейфы, автостоянка, экскурсии, удобства для инвалидов и трансфер от / до аэропорта. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Множество развлекательных предложений отеля гарантируют, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Red Planet Phuket Patong является идеальным местом для знакомства с Пхукетом.

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Адрес / Карта

Raj – Uthit 200 Pee Road, Patong, Phuket, Thailand, 83120

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