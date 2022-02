Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

プーケットの便利な場所にあるカサブランカブティックホテルプーケットは、この活気に満ちた街を探索するのに最適な拠点です。市内中心部からわずか1kmのホテルの戦略的なロケーションにより、ゲストは多くの地元の名所にすばやく簡単に行くことができます。気の利いた環境と、旧市街のババプーケットミュージアムに近いタボンミュージアムは、このホテルに特別な魅力を与えています。カサブランカブティックホテルプーケットには、プーケットでの滞在を充実させるための多くの施設もあります。この素晴らしい宿泊施設に宿泊している間、ゲストは全室で無料Wi-Fi、毎日のハウスキーピング、タクシーサービス、24時間対応のフロントデスク、身体障害者用の設備を楽しむことができます。すべての宿泊施設は、比類のない快適さを保証するために配慮の行き届いた設備を備えています。ホテルでは、屋外プール、庭園などのレクリエーション施設の完全なリストを利用できます。プーケットで快適で便利な宿泊施設をお探しの場合は、カサブランカブティックホテルプーケットをご自宅のようにご利用ください。

カサブランカブティックホテルプーケット

🇧🇪 Johan Delvaux に到着しました 23/10/2021 3.8 7 Nights Superior Double or Twin Room + One Way Transfer from/to Airport ポジティブ Good location

friendly and professional staff

Very good price-quality ratio

tastefully decorated The hotel is located within the old town with restaurants, bars and shops within walking distance. The staff is very friendly and professional, the coffee very tasty.