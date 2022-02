Hôtel Princess Kamala en bord de mer. - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Niché au cœur de Kamala, le Princess Kamala Beachfront Hotel. est un endroit idéal pour découvrir Phuket. À seulement 40 km, cet établissement 5 étoiles est facilement accessible depuis l'aéroport. Grâce à son emplacement idéal, l'établissement offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Hôtel Princess Kamala en bord de mer. offre un service impeccable et toutes les commodités essentielles pour revigorer le voyageur fatigué. Cette propriété offre de nombreuses installations sur place pour satisfaire même les clients les plus exigeants. L'établissement comprend 176 chambres superbement aménagées, dont certaines sont dotées de placard, thé gratuit, serviettes, portant pour vêtements, pèse-personne. L'établissement propose de superbes équipements de loisirs tels que centre de fitness, sauna, piscine extérieure, massage, aire de jeux pour enfants, pour rendre votre séjour vraiment inoubliable. Quel que soit le but de votre visite, Princess Kamala Beachfront Hotel. est un excellent choix pour votre séjour à Phuket.

