โรงแรมปริ๊นเซส กมลา บีชฟรอนต์ - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

โรงแรมปริ๊นเซส กมลา บีชฟร้อนท์ ตั้งอยู่ในใจกลางของกมลา เป็นจุดที่เหมาะสำหรับการสำรวจภูเก็ต ห่างออกไปเพียง 40 กม. ที่พักระดับ 5 ดาวแห่งนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากสนามบิน ด้วยทำเลที่สะดวก โรงแรมแห่งนี้จึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย โรงแรมปริ๊นเซส กมลา บีชฟรอนต์ มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อเติมพลังให้นักเดินทางที่เหน็ดเหนื่อย ที่พักนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่มากมายเพื่อตอบสนองแม้กระทั่งแขกที่ฉลาดที่สุด ที่พักมีห้องพักที่ตกแต่งอย่างสวยงามจำนวน 176 ห้อง ซึ่งรวมไปถึง ตู้เสื้อผ้า, ชาฟรี, ผ้าเช็ดตัว, ราวแขวนเสื้อผ้า, เครื่องชั่งน้ำหนัก ที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการนันทนาการมากมาย เช่น ห้องฟิตเนส, ซาวน่า, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, บริการนวด, สนามเด็กเล่น ที่จะทำให้คุณประทับใจไม่รู้ลืม ไม่ว่าจุดมุ่งหมายในการเดินทางของท่านคืออะไร โรงแรมปริ๊นเซส กมลา บีชฟรอนต์. เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการพักของคุณในภูเก็ต

