Отель Princess Kamala Beachfront. - Phuket Sandbox Hotel

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Отель Princess Kamala Beachfront расположен в самом центре Камалы. это идеальное место для знакомства с Пхукетом. Всего в 40 км от этого 5-звездочного отеля можно легко добраться из аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Отель Princess Kamala Beachfront. предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства, чтобы оживить усталого путешественника. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. В отеле 176 прекрасно оборудованных номеров, во многих из которых есть встроенный шкаф, бесплатный чай, полотенца, вешалка для одежды и весы. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как фитнес-центр, сауна, открытый бассейн, массаж, детская площадка, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Независимо от цели вашего визита, Princess Kamala Beachfront Hotel. отличный выбор для проживания на Пхукете.