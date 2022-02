Hôtel Louis's avec vue sur la piste - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Proposant des hébergements de qualité dans le quartier central des transports de Phuket, le Louis' Runway View Hotel est un choix populaire pour les voyageurs d'affaires et de loisirs. La propriété est juste à l'écart du centre-ville et il faut normalement environ quelques minutes pour rejoindre l'aéroport. Grâce à son emplacement idéal, l'établissement offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Les installations et les services fournis par le Louis' Runway View Hotel garantissent un séjour agréable aux clients. Les clients peuvent profiter d'équipements sur place tels que sécurité 24h/24, ménage quotidien, réception 24h/24, enregistrement/départ express, WiFi dans les espaces communs. Entrez dans l'une des 18 chambres accueillantes et échappez au stress de la journée. Une sélection d'équipements se trouve dans la plupart des chambres, dont une télévision à écran plat, une salle de bain supplémentaire, un téléphone dans la salle de bain, du café instantané gratuit, du thé gratuit. La multitude d'offres de loisirs de l'établissement vous assure d'avoir beaucoup à faire pendant votre séjour. Le Louis' Runway View Hotel est un choix judicieux pour les voyageurs à Phuket, offrant un séjour détendu et sans tracas à chaque fois.

