Paresa Resort Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Ocean Pool Suite (Rates available until 30 APR 2022) 140 m² Eigenschaften Balkon

Badewanne

Kaffeemaschine

Fitness erlaubt

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Wohnzimmer

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Schwimmbad

Cliff Pool Villa (Rates available until 30 APR 2022) 160 m² Eigenschaften Balkon

Badewanne

Kaffeemaschine

Fitness erlaubt

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Wohnzimmer

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Schwimmbad

Spa Pool Suite (Rates available until 30 APR 2022) 210 m² Eigenschaften Balkon

Badewanne

Kaffeemaschine

Fitness erlaubt

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Wohnzimmer

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Schwimmbad

Two-Bedroom Ocean View Suite (Rates available until 30 APR 2022) 240 m² Eigenschaften Balkon

Badewanne

Kaffeemaschine

Familiensuiten

Fitness erlaubt

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Wohnzimmer

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Schwimmbad

Grand Residence Pool Villa (Rates available until 30 APR 2022) 660 m² Eigenschaften Balkon

Badewanne

Kaffeemaschine

Fitness erlaubt

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Wohnzimmer

Mikrowelle

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Schwimmbad

Arbeitsbereich

Paresa Resort, "Heaven of all Heavens", ist ein wahrhaft einzigartiges Luxusresort im Refugium-Stil, das auf einer Klippe thront und von üppigem tropischem Wald an der Küstenstraße "Millionaires Mile" zwischen Patong und Kamala umgeben ist. Die atemberaubende Lage ist gepaart mit einem ununterbrochenen Blick auf die Andamanensee, einem begehrten Michelin-Teller-Restaurant mit echter internationaler und authentischer thailändischer Küche, einem preisgekrönten Spa und personalisierten, maßgeschneiderten Erlebnissen, die von unseren Engeln angeboten werden. Alle Suiten und Villen verfügen über private Infinity-Pools mit direktem Blick auf das Meer und bieten bis zu 4 Schlafzimmereinheiten. Einzigartig, unabhängig und bietet ultimative Entspannung mit unvergleichlichem Meer- und Sonnenuntergangsblick. SUITEN, VILLEN & RESIDENZEN 42 luxuriöse und elegant eingerichtete Einheiten, jede bietet Privatsphäre und einen weiten Blick auf die Andamanensee. Alle Zimmer verfügen über Super-Kingsize-Betten, Balkone, private Swimmingpools und geräumige Badezimmer. • 18 Ozean-Pool-Suiten • 5 Spa-Pool-Suiten • 7 Klippen-Poolvillen • 6 Ocean-Pool-Suiten mit 2 Schlafzimmern • 6 Grand Residence-Poolvillen WEIN & ESSEN TALUNG THAI : Spektakulärer Meerblick, Zutaten aus der Region und einfallsreiche thailändische und internationale Köche schaffen unvergessliche kulinarische Momente in unserem von Michelin anerkannten Restaurant. INFINITY POOL BAR : Am Hauptsalzwasserpool für ein leichtes Mittagessen, Snacks und beruhigende Getränke. ESSEN IN DER VILLA: Genießen Sie auf Ihrer privaten Terrasse höchste Privatsphäre bei einem BBQ oder ausgewählten Gerichten aus der Küche. REZEPT: Unsere Kochschule bietet Unterricht und Unterricht unter der Leitung des leidenschaftlichen Kochs des Resorts. DAS SPA VON PARESA Ein himmlisches Refugium mit Blick auf das Meer, das inspirierte thailändische Heil- und Entspannungsbehandlungen bietet.

Ausstattung / Ausstattung 24-Stunden-Service

Private Yachten zum Chartern verfügbar

Glasfaser-beleuchteter Infinity-Pool

Energieteich mit Rosenquarz

WLAN-Internetzugang im gesamten Resort

IDD-Telefon

Das Spa von Paresa

Fitnessstudio

Rezept – Kochschule für kulinarische Künste

The Andaman Gallery – Bibliothek, Brettspiele und Souvenirladen

Konferenzraum

Hochzeits- und Eventplaner

Kostenloser Shuttle nach Kamala

Wäscherei/chemische Reinigung

Alle gängigen Kreditkarten werden akzeptiert

Austauschjahr

Arzt auf Abruf

