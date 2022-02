The Bliss Hotel South Beach Patong - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Gehen Sie einfach vom Hotel hinunter und Sie treten in den Sand des beliebten Patong Beach. Von hier aus sind Sie nicht nur nah am Strand, sondern auch an allen Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten, die Phukets beliebtestes Reiseziel zu bieten hat. Auf der Insel dreht sich alles um Tauchen, Schnorcheln und verschiedene andere Wassersportarten - viele davon können über den Tourenschalter vor Ort arrangiert werden. Zu den beliebten Aktivitäten an Land zählen Golfen und Faulenzen in luxuriösen Spas für jeden Geldbeutel. Alle Zimmer des Hotels blicken auf den Pool, den dahinterliegenden Strand und die atemberaubenden Sonnenuntergänge. Das Bliss Hotel South Beach Patong ist wirklich, wie der Name schon sagt - ein Ort der Ruhe in der Hektik von Patong.

