เดอะ บลิส โฮเทล เซาท์ บีช ป่าตอง - Phuket Sandbox Hotel

เพียงเดินลงจากโรงแรมก็ก้าวเข้าสู่หาดทรายของหาดป่าตองยอดนิยม จากที่นี่ไม่เพียงแค่คุณอยู่ใกล้ชายหาดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแหล่งช้อปปิ้งและความบันเทิงทั้งหมดที่จุดหมายปลายทางยอดนิยมของภูเก็ตมีให้อีกด้วย เกาะแห่งนี้เน้นการดำน้ำลึก ดำน้ำตื้น และกีฬาทางน้ำอื่นๆ มากมาย หลายกิจกรรมสามารถจัดผ่านโต๊ะบริการทัวร์ในสถานที่ กิจกรรมยอดนิยมบนบก ได้แก่ การเล่นกอล์ฟและการพักผ่อนในสปาสุดหรูที่เหมาะกับทุกงบประมาณ ห้องพักทุกห้องในโรงแรมสามารถมองเห็นสระว่ายน้ำ ชายหาดที่อยู่ไกลออกไป และพระอาทิตย์ตกที่สวยงามตระการตา เดอะ บลิส โฮเทล เซาท์ บีช ป่าตอง เป็นโรงแรมที่สงบในความเร่งรีบอย่างป่าตอง

