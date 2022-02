The Bliss Hotel South Beach Patong - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Il suffit de descendre de l'hôtel et vous entrez dans le sable de la célèbre plage de Patong. De là, vous êtes non seulement à proximité de la plage, mais également de tous les magasins et divertissements que la destination la plus populaire de Phuket a à offrir. L'île est consacrée aux plongées, à la plongée en apnée et à divers autres sports nautiques - dont beaucoup peuvent être organisés via le bureau d'excursions sur place. Les activités populaires sur terre incluent le golf et le farniente dans des spas luxueux qui conviennent à tous les budgets. Toutes les chambres de l'hôtel donnent sur la piscine, la plage au-delà et les couchers de soleil à couper le souffle. Le Bliss Hotel South Beach Patong est vraiment, comme son nom l'indique, un lieu de calme dans la cohue qu'est Patong.

