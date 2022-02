The Bliss Hotel South Beach Patong - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

U hoeft alleen maar naar beneden te lopen vanaf het hotel en u stapt het zand van het populaire Patong Beach in. Vanaf hier bent u niet alleen dicht bij het strand, maar ook bij alle winkels en uitgaansgelegenheden die de populairste bestemming van Phuket te bieden heeft. Op het eiland draait alles om duiken, snorkelen en diverse andere watersporten - waarvan er vele kunnen worden geregeld via de excursiebalie op het terrein. Populaire activiteiten op het land zijn onder meer golfen en loungen in luxe spa's die geschikt zijn voor alle budgetten. Alle kamers van het hotel kijken uit op het zwembad, het strand daarachter en de adembenemende zonsondergangen. Het Bliss Hotel South Beach Patong is echt zoals de naam beschrijft - een plek van rust in de drukte die Patong is.

