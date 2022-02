The Bliss Hotel South Beach Патонг - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Просто спуститесь от отеля, и вы окажетесь на песчаном пляже популярного пляжа Патонг. Отсюда вы не только близко к пляжу, но и ко всем магазинам и развлечениям, которые может предложить самое популярное место Пхукета. На острове популярны дайвинг, сноркелинг и различные другие водные виды спорта, многие из которых можно организовать в экскурсионном бюро на территории. К популярным занятиям на суше относятся игра в гольф и отдых в роскошных спа-салонах на любой бюджет. Все номера в отеле выходят окнами на бассейн, пляж за ним и захватывающие закаты. Bliss Hotel South Beach Patong действительно соответствует названию - это место спокойствия в суете, которое представляет собой Патонг.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX