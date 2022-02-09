PHUKET TEST & GO

The Bliss Hotel South Beach Патонг - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.1
оценка с
3229
Обновление February 9, 2022
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Просто спуститесь от отеля, и вы окажетесь на песчаном пляже популярного пляжа Патонг. Отсюда вы не только близко к пляжу, но и ко всем магазинам и развлечениям, которые может предложить самое популярное место Пхукета. На острове популярны дайвинг, сноркелинг и различные другие водные виды спорта, многие из которых можно организовать в экскурсионном бюро на территории. К популярным занятиям на суше относятся игра в гольф и отдых в роскошных спа-салонах на любой бюджет. Все номера в отеле выходят окнами на бассейн, пляж за ним и захватывающие закаты. Bliss Hotel South Beach Patong действительно соответствует названию - это место спокойствия в суете, которое представляет собой Патонг.

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Адрес / Карта

40 Thaveewong Road, Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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