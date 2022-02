Insgesamt AQ Hotelzimmer 333 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Bangkok Hospital Siriroj

Eine unserer Top-Auswahl in Patong Beach. Das Phuket Graceland Resort & Spa befindet sich am Patong Beach mit Blick auf die Andamanensee. Es verfügt über 2 Außenpools und 4 Restaurants sowie ein Spa und eine Kegelbahn. Die Zimmer im Phuket Graceland verfügen über Holzböden und ein modernes thailändisches Dekor. Jedes Zimmer verfügt über einen TV, einen Kühlschrank mit Minibar sowie Tee- und Kaffeezubehör. Das private Badezimmer ist mit einer Badewanne und einer Dusche ausgestattet. Genießen Sie ein Bad im Whirlpool im Freien oder ein Training im Fitnessstudio. Der Tourenschalter ist auf Reisen ausgerichtet, während die Bibliothek zum ruhigen Lesen einlädt. Zum Service gehören Mietwagen, Wäscherei und Gepäckaufbewahrung. Das Frühstücksbuffet wird täglich serviert. Im Bua Luang Restaurant, das thailändische und internationale Gerichte serviert, sowie im Parakang Coffee Shop können Sie den ganzen Tag über speisen. Getränke erhalten Sie an der Poolbar und in der Lobby-Lounge. Das Phuket Graceland Resort & Spa liegt eine 40-minütige Fahrt vom internationalen Flughafen Phuket entfernt.

Ausstattung / Ausstattung 3-maliger COVID-19-Echtzeit-RT-PCR-Screening-Test in Echtzeit während Ihres Aufenthalts

24-Stunden-Pflegedienst

Krankenhauseinweisung bei positivem COVID-19-Test

Flughafentransfer vom internationalen Flughafen Phuket zum Resort

Vollpension mit verschiedenen Menüoptionen

Zusätzliche Mahlzeiten können beim Zimmerservice bestellt werden

Zimmerreinigungsservice

Kostenloses Hi-Speed Internet WIFi

Digitalfernsehen mit einer Vielzahl von in- und ausländischen Kanälen Entspannungsbereich am Hauptpool und auf der Hotelwiese

Individuelles Thermometer zur täglichen Temperaturkontrolle

Offizielles COVID-19-freies Zertifikat, das zwei Screening-Tests besteht

24-Stunden-Betreuung durch das Resort und professionelle Krankenschwestern aus dem Krankenhaus

