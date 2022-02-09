SAMUI TEST & GO

阿瓦尼+苏梅岛度假村 - AQ / ASQ

Samui
8.9
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更新于 February 9, 2022
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AQ酒店客房总数 58 卧室

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房间数

All of the following packages include the required tests, and transport.

特别优惠单击请求查看
最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Avani Deluxe Room 42
฿26,900 - 7 Day AQ
฿26,900 - 7 Day Sandbox
฿21,000 - 5 Day Test & Go
฿16,700 - 4 Day Test & Go
฿13,000 - 2 Day Test & Go
฿6,500 - 1st Day Test & Go
฿6,500 - 5th Day Test & Go
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特征

  • 7-11购买
  • 阳台（完全访问）
  • 连接房间
  • 家庭套房
  • 国际频道
  • 互联网-无线上网
  • 未婚夫妇
  • 可吸烟房
  • 工作空间
  • 瑜伽垫
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最大值 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
泳池别墅 68
฿47,500 - 7 Day AQ
฿47,500 - 7 Day Sandbox
฿35,000 - 5 Day Test & Go
฿28,600 - 4 Day Test & Go
฿19,400 - 2 Day Test & Go
฿9,700 - 1st Day Test & Go
฿9,700 - 5th Day Test & Go
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特征

  • 咖啡机
  • 互联网-无线上网
  • 游泳池

Avani+ Samui Resort (SHA Plus+) 是您游览苏梅岛的绝佳住宿选择。从这里，客人可以充分享受这座热闹城市所提供的一切。凭借其便利的位置，该物业可轻松前往必看的目的地。Avani+ Samui Resort (SHA Plus+) 致力于为客人提供卓越的服务和广泛的设施，致力于确保您的住宿尽可能舒适。这家酒店提供众多现场设施，即使是最挑剔的客人也能满意。酒店拥有 58 间客房和（海滨）别墅。所有客房均布置高雅，许多客房甚至提供平板电视、床单、镜子、拖鞋、沙发等舒适设施。豪华客房和阿瓦尼泳池别墅的客人可以在一天中的任何时间办理入住和退房手续。客人只需提前 48 小时通知酒店以便安排。一整天，您都可以享受浮潜、独木舟、私人海滩、室外游泳池、花园的轻松氛围。无论您出于何种原因来访苏梅岛，Avani+ Samui Resort (SHA Plus+) 都是令人振奋和令人兴奋的离开的理想场所。

便利设施/功能

  • Avani Accommodation
  • Daily Breakfast
  • Guests arriving from abroad must book PCR tests, priced at THB 2,200 each, in advance and show proof of payment in order to secure Thailand Passs. 2 PCR tests are required per person (at a total of THB 4,400)
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地址/地图

53/5 Moo 4, Phang Ka, Taling Ngam, Koh Samui, Thailand, 82000

 
TAT
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TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
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Thailand Covid Insurance
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Thailand Pass
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