ราชพฤกษ์ สมุย รีสอร์ท - Samui Sandbox Hotel

ราชพฤกษ์ สมุย รีสอร์ท ตั้งอยู่ริมอ่าวไทยและริมชายหาดอันเงียบสงบของลิปะน้อย หนึ่งในชายหาดส่วนตัวที่มีชื่อเสียงของเกาะสมุย เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง การเพิ่มทิวทัศน์เป็นพระอาทิตย์ตกที่งดงามรวมกับการต้อนรับที่เป็นมิตร ทำให้มั่นใจได้ว่าการเข้าพักที่รีสอร์ทของคุณจะสงบและน่าเกรงขาม สำหรับการรับประทานอาหาร ผู้เข้าพักสามารถไปที่ร้านอาหาร Sea Breeze ซึ่งเป็นร้านอาหารแบบเปิดโล่งที่ให้บริการอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น อาหารมีตั้งแต่อาหารไทยต้นตำรับไปจนถึงอาหารนานาชาติ สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ราชพฤกษ์ สมุย รีสอร์ท มีสระว่ายน้ำแบบฟรีฟอร์มและหนึ่งในวิวพระอาทิตย์ตกที่ดีที่สุดบนเกาะ ราชพฤกษ์สมุยรีสอร์ทมีเรือแคนู เรือใบ Kit Cat Catamaran และเรือเร็วเช่าเหมาลำ ชายหาดของรีสอร์ทเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็ก ๆ ที่มีน้ำตื้นและเป็นสถานที่ว่ายน้ำที่สนุกสนาน ราชพฤกษ์ สมุย รีสอร์ท สมบูรณ์แบบสำหรับการพักผ่อนที่เหนือชั้น

