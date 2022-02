Rajapruek Samui Resort - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Rajapruek Samui Resort ligt aan de Golf van Thailand en aan het rustige strand van Lipa Noi, een van de beroemde privéstranden van Koh Samui. Het is een toevluchtsoord voor echte ontspanning. Wat het landschap nog mooier maakt, is de prachtige zonsondergang in combinatie met de vriendelijke gastvrijheid, die ervoor zorgt dat uw verblijf in het resort rustig en ontzagwekkend is. Voor een diner kunt u terecht in het Sea Breeze Restaurant, een openluchtrestaurant waar ontbijt, lunch en diner worden geserveerd. De gerechten variëren van authentieke Thaise favorieten tot internationale gerechten. Voor recreatie biedt Rajapruek Samui Resort een zwembad in vrije vorm en een van de beste uitzichten op de zonsondergang op het eiland. Rajapruek Samui Resort is ook uitgerust met kano's, Kit Cat Catamaran-zeilboten en speedbootcharter. Het strand van het resort is zeker ideaal voor kinderen met zijn ondiepe wateren die een leuke plek bieden om te zwemmen. Rajapruek Samui Resort is perfect voor ongeëvenaarde ontspanning.

