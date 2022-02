ラチャプルックサムイリゾート - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

タイ湾沿いにあり、サムイ島の有名なプライベートビーチの1つであるリパノイの静かなビーチフロントに位置するラチャプルックサムイリゾートは、真のリラクゼーションのための休暇です。ゴージャスな夕日とフレンドリーなおもてなしが風景に加わり、リゾートでの滞在が平和で畏敬の念を起こさせることを保証します。食事には、朝食、ランチ、ディナーを提供する屋外レストラン、シーブリーズレストランを訪れることができます。料理は本格的なタイ料理から各国料理まで多岐にわたります。レクリエーションのために、ラチャプルックサムイリゾートは自由形式のスイミングプールと島で最高の夕日の景色の1つを提供しています。ラチャプルックサムイリゾートには、カヌー、キットキャットカタマランセーリングボート、スピードボートチャーターもあります。リゾートビーチは、浅瀬で泳ぐのが楽しい場所であるため、子供たちにとって確かに理想的です。ラチャプルックサムイリゾートは、比類のないリラクゼーションに最適です。

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい ラチャプルックサムイリゾートゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す ラチャプルックサムイリゾート すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。