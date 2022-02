Rajapruek Samui Resort - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Das Rajapruek Samui Resort liegt am Golf von Thailand und am ruhigen Strand von Lipa Noi, einem der renommiertesten Privatstrände von Koh Samui, und ist ein Zufluchtsort für wahre Entspannung. Der wunderschöne Sonnenuntergang in Kombination mit der freundlichen Gastfreundschaft trägt zur Landschaft bei und sorgt dafür, dass Ihr Aufenthalt im Resort friedlich und beeindruckend ist. Zum Essen können die Gäste das Sea Breeze Restaurant besuchen, ein Open-Air-Restaurant, das Frühstück, Mittag- und Abendessen serviert. Die Gerichte reichen von authentischen thailändischen Spezialitäten bis hin zu internationaler Küche. Zur Erholung bietet das Rajapruek Samui Resort einen Freiform-Swimmingpool und eine der besten Aussichten auf den Sonnenuntergang auf der Insel. Das Rajapruek Samui Resort ist auch mit Kanus, Kit Cat Katamaran-Segelbooten und Schnellboot-Charter ausgestattet. Der Strand des Resorts ist sicherlich ideal für Kinder, da sein flaches Wasser einen lustigen Ort zum Schwimmen bietet. Das Rajapruek Samui Resort ist perfekt für unvergleichliche Entspannung.

