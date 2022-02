Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ เดอะ พาสเสจ สมุย วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ เดอะ พาสเสจ สมุย วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Hotel Refund Policy • If guests do not receive Thailand Pass. The hotel will issue a full refund for the reservation after the deduction of 3% for the transaction fee. • If guests do not check-in on the reservation date (No Show) a 100% penalty fee will be charged to the reservation and there will be no refund issued.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. สูงสุดของ 2 Adults ห้องดีลักซ์เตียงใหญ่หรือเตียงแฝด 33 m² ฿19,300 - 5 Day Test & Go ฿6,200 - 1st Day Test & Go ฿6,200 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ อินเทอร์เน็ต - Wifi สูงสุดของ 2 Adults Plunge Pool Villa 43 m² ฿31,800 - 5 Day Test & Go ฿8,750 - 1st Day Test & Go ฿8,750 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ อินเทอร์เน็ต - Wifi สูงสุดของ 2 Adults Garden Villa 43 m² ฿22,300 - 5 Day Test & Go ฿6,850 - 1st Day Test & Go ฿6,850 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ อินเทอร์เน็ต - Wifi สูงสุดของ 2 Adults Plunge Pool Villa 43 m² ฿31,800 - 5 Day Test & Go ฿8,750 - 1st Day Test & Go ฿8,750 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ อินเทอร์เน็ต - Wifi สูงสุดของ 2 Adults Beachfront Pool Villa 110 m² ฿52,800 - 5 Day Test & Go ฿12,950 - 1st Day Test & Go ฿12,950 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ อินเทอร์เน็ต - Wifi สูงสุดของ 4 Adults พูลวิลล่า 2 ห้องนอน 150 m² ฿61,500 - 5 Day Test & Go ฿17,750 - 1st Day Test & Go ฿17,750 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ อินเทอร์เน็ต - Wifi

เดอะ พาสเสจ สมุย วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท ได้รับการออกแบบทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อการพักผ่อน ตั้งอยู่ในบางปอ หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมที่สุดของเมือง ห่างออกไปเพียง 24 กม. โรงแรมระดับ 5 ดาวแห่งนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากสนามบิน ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย โรงแรมสมุยแห่งนี้ มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน โรงแรมแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่มากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของแขกที่ฉลาดที่สุด ก้าวเข้าสู่ห้องพักที่น่าดึงดูดใจจากห้องพักจำนวน 50 ห้องและหลีกหนีจากความเครียดด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น โทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า ราวแขวนเสื้อผ้า ฟรีกาแฟสำเร็จรูป ชาฟรี เครื่องดื่มต้อนรับฟรี ที่สามารถพบได้ในบางห้อง รวมถึงสนามแบดมินตัน, เรือแคนู, ชายหาดส่วนตัว, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, สปา เดอะ แพสเสจ สมุย วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับผู้เดินทางสู่สมุย ให้การพักผ่อนที่ผ่อนคลายและไม่ยุ่งยากทุกครั้ง

