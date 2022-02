โรงแรมอีโคลอฟต์ - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

โรงแรมอีโคลอฟต์ตั้งอยู่ในตัวเมืองภูเก็ตอันรื่นรมย์ ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 0.7 กม. ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ ของเมือง ด้วยทำเลที่สะดวก โรงแรมแห่งนี้จึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย ใช้ประโยชน์จากบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่มีใครเทียบได้ที่โรงแรมภูเก็ตแห่งนี้ ที่พักมีฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ร้านสะดวกซื้อ, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, บริการแท็กซี่, ทางสำหรับรถเข็น ที่พักของที่พักได้รับการแต่งตั้งอย่างพิถีพิถันเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด ผ้าขนหนู, ราวตากผ้า, โทรทัศน์จอแบน, กระจก, ผ้าปูที่นอน ท่านสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่ผ่อนคลายของสระว่ายน้ำกลางแจ้งได้ตลอดทั้งวัน เพลิดเพลินกับทำเลและบริการที่ยอดเยี่ยมที่ EcoLoft Hotel

