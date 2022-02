Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Green Leaf Hostel is no longer operating as an SANDBOX .



กรีนลีฟ โฮสเทล ตั้งอยู่ในแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองภูเก็ต เป็นจุดที่เอื้อต่อการพักผ่อนจากวันที่วุ่นวายของคุณมากที่สุด ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 1 กม. ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ ของเมือง ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย กรีนลีฟ โฮสเทล มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, บริการแท็กซี่, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ การออกแบบห้องพักทุกห้องสะท้อนเอกลักษณ์ของกรีนลีฟ โฮสเทล โทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด, โซฟา, ผ้าเช็ดตัว, ตู้เสื้อผ้า เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะคุณจะได้สัมผัส นอกจากนี้ โรงแรมยังมีกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ให้คุณทำมากมายระหว่างการเข้าพัก กรีนลีฟ โฮสเทล คือตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับผู้เดินทางสู่ ภูเก็ต ให้การพักผ่อนที่ผ่อนคลายและไม่ยุ่งยากทุกครั้ง

