ЭкоЛофт Отель - Phuket Sandbox Hotel

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Отель EcoLoft расположен в прекрасном районе города Пхукет, в центре ночной жизни, достопримечательностей и ресторанов Пхукета. Отель расположен всего в 0,7 км от центра города, поэтому гости могут легко добраться до городских достопримечательностей и развлечений. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на Пхукете. Лучшие услуги объекта размещения включают бесплатный Wi-Fi в номерах, магазин шаговой доступности, ежедневная уборка, услуги такси, доступ для кресел-каталок. Номера в отеле были тщательно обставлены для обеспечения высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть полотенца, вешалка для одежды, телевизор с плоским экраном, зеркало, постельное белье. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой открытого бассейна. Наслаждайтесь прекрасным расположением и услугами, соответствующими отелю EcoLoft.
1 Phang-Nga Road Soi 4, Talat Yai, Mueang Phuket District, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000