โรงแรมไอยรา วิลล่า - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โรงแรมไอยรา วิลล่า อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โรงแรมไอยรา วิลล่า จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. สูงสุดของ 2 Adults วิลลาพร้อมวิวชายหาด 28 m² ฿20,653 - 7 Day Sandbox ฿16,495 - 5 Day Test & Go ฿14,416 - 4 Day Test & Go ฿11,446 - 2 Day Test & Go ฿9,070 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

เครื่องชงกาแฟ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

เงินฝากขนาดเล็ก สูงสุดของ 3 Adults วิลล่าสำหรับครอบครัวทริปเปิ้ล 32 m² ฿23,053 - 7 Day Sandbox ฿18,895 - 5 Day Test & Go ฿16,816 - 4 Day Test & Go ฿13,846 - 2 Day Test & Go ฿11,170 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

เครื่องชงกาแฟ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

เงินฝากขนาดเล็ก สูงสุดของ 2 Adults ห้องดีลักซ์ 33 m² ฿18,515 - 7 Day Sandbox ฿13,896 - 5 Day Test & Go ฿12,337 - 4 Day Test & Go ฿10,109 - 2 Day Test & Go ฿8,327 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

เครื่องชงกาแฟ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

เงินฝากขนาดเล็ก สูงสุดของ 2 Adults ห้องเตียงใหญ่หรือเตียงแฝดพร้อมทางเข้าสระว่ายน้ำโดยตรง 33 m² ฿20,940 - 7 Day Sandbox ฿15,629 - 5 Day Test & Go ฿12,337 - 4 Day Test & Go ฿11,000 - 2 Day Test & Go ฿8,822 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

เครื่องชงกาแฟ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

เงินฝากขนาดเล็ก

สระว่ายน้ำ สูงสุดของ 2 Adults ทรอปิคอล วิลล่า 33 m² ฿19,575 - 7 Day Sandbox ฿15,725 - 5 Day Test & Go ฿13,800 - 4 Day Test & Go ฿11,050 - 2 Day Test & Go ฿8,850 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

เครื่องชงกาแฟ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

เงินฝากขนาดเล็ก สูงสุดของ 3 Adults ห้องดีลักซ์ทริปเปิล 40 m² ฿20,627 - 7 Day Sandbox ฿17,163 - 5 Day Test & Go ฿15,430 - 4 Day Test & Go ฿12,655 - 2 Day Test & Go ฿10,675 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

เครื่องชงกาแฟ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

เงินฝากขนาดเล็ก สูงสุดของ 3 Adults ห้องสำหรับครอบครัวสำหรับสามท่าน 41 m² ฿22,538 - 7 Day Sandbox ฿18,528 - 5 Day Test & Go ฿16,522 - 4 Day Test & Go ฿13,657 - 2 Day Test & Go ฿11,365 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

เครื่องชงกาแฟ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

เงินฝากขนาดเล็ก สูงสุดของ 2 Adults ห้องดีลักซ์สำหรับครอบครัว 41 m² ฿18,470 - 7 Day Sandbox ฿14,936 - 5 Day Test & Go ฿13,169 - 4 Day Test & Go ฿10,644 - 2 Day Test & Go ฿8,625 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

เครื่องชงกาแฟ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

เงินฝากขนาดเล็ก สูงสุดของ 2 Adults ห้องสำหรับครอบครัวพร้อมทางเข้าสระว่ายน้ำ 41 m² ฿20,896 - 7 Day Sandbox ฿16,668 - 5 Day Test & Go ฿14,555 - 4 Day Test & Go ฿11,535 - 2 Day Test & Go ฿9,120 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

เครื่องชงกาแฟ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

เงินฝากขนาดเล็ก

สระว่ายน้ำ สูงสุดของ 4 Adults บ้านพักตากอากาศ 47 m² ฿37,280 - 7 Day Sandbox ฿29,657 - 5 Day Test & Go ฿25,846 - 4 Day Test & Go ฿20,401 - 2 Day Test & Go ฿16,045 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

เครื่องชงกาแฟ

ห้องเชื่อมต่อ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

เงินฝากขนาดเล็ก สูงสุดของ 4 Adults ห้องดูเพล็กซ์สวีท 130 m² ฿37,814 - 7 Day Sandbox ฿30,039 - 5 Day Test & Go ฿26,151 - 4 Day Test & Go ฿20,597 - 2 Day Test & Go ฿16,154 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

เครื่องชงกาแฟ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ห้องนั่งเล่น

เงินฝากขนาดเล็ก

โรงแรมไอยรา วิลล่า ตั้งอยู่บนหาดบางเนียง เขาหลัก ซึ่งเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว โรงแรมอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองมากนัก ห่างออกไปเพียง 5 กม. และโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 100 นาทีก็ถึงสนามบิน ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย โรงแรมไอยรา วิลล่า มีสิ่งอำนวยสะดวกมากมายที่จะทำให้การไปพักผ่อนในเขาหลัก รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, ที่จอดรถ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ท่านจะได้สัมผัสเมื่อเข้าพัก ที่พักของโรงแรมได้รับการแต่งตั้งอย่างพิถีพิถันเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด (ไม่เสียค่าใช้จ่าย), ห้องปลอดบุหรี่, เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะเขียนหนังสือ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจที่ยอดเยี่ยม เช่น ชายหาดส่วนตัว, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, สปา, บริการนวด, สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) เพื่อให้การเข้าพักของคุณน่าจดจำอย่างแท้จริง โรงแรมไอยรา วิลล่า เป็นสถานที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่แสวงหาเสน่ห์ ความสะดวกสบายในเขาหลัก

