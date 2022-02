Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โรงแรมคาซ่า เดอ ลา ฟลอร่า อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โรงแรมคาซ่า เดอ ลา ฟลอร่า จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

คาซ่า เดอ ลา ฟลอรา โฮเทล ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดีในร้านอาหาร ชายหาดของเขาหลัก และเป็นจุดที่เอื้อต่อการพักผ่อนจากวันอันแสนวุ่นวายของคุณ ความตื่นเต้นของใจกลางเมืองอยู่ห่างออกไปเพียง 5 กม. อีกทั้งยังอยู่ใกล้ น้ำตกลำปี, Armani Suit International, มาร์ค วัน เทเลอร์ อีกด้วย คาซา เดอ ลา ฟลอรา โฮเต็ล มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก โรงแรมแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่มากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของแขกที่ฉลาดที่สุด ก้าวเข้าสู่ห้องพักอันน่าดึงดูดใจจากห้องพัก 36 ห้องและหลีกหนีจากความเครียดของวันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น โทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า อินเทอร์เน็ตไร้สาย สระว่ายน้ำส่วนตัว อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ฟรี) เครื่องปรับอากาศ ในบางห้อง ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รักการออกกำลังกายหรือกำลังมองหาวิธีที่จะผ่อนคลายหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อย คุณจะได้รับความบันเทิงจากสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอด เช่น อ่างน้ำอุ่น ชายหาดส่วนตัว ห้องฟิตเนส ซาวน่า สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ด้วยทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ลงตัว โรงแรมคาซ่า เดอ ลา ฟลอร่า ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เข้าพักในทุกๆ ด้าน

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ RESTAURANT - La Aranya Restaurant

SPA - Spa La Casa

POOL BAR

FITNESS

LIBRARY

IN-ROOM Services:

Villa host's service - available for guest who stay in Beachfront Pool Villa and Beachfront Suite Pool Villa

Complimentary mini-bar replenished daily

Wi-Fi internet access

A selection of pillows

King-size bed

Evening turndown service

Espresso machine

