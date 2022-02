Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ ลา ฟลอร่า เขาหลัก อยู่ในลำดับความสำคัญ และ ลา ฟลอร่า เขาหลัก จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ลา ฟลอร่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาหลัก ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีบนชายหาด ร้านอาหารในเมืองเขาหลัก เป็นสถานที่ที่เอื้ออำนวยมากที่สุดสำหรับคุณที่จะหยุดพักจากวันที่วุ่นวายของคุณ ใจกลางเมืองอยู่ห่างออกไปเพียง 8 กม. และสนามบินสามารถไปถึงได้ภายใน 90 นาที ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย ลา ฟลอร่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาหลัก มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง, ห้องเก็บกระเป๋า, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, ที่จอดรถ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้ La Flora Resort & Spa Khao Lak แตกต่างจากโรงแรมอื่นๆ ในเมือง นอกจากนี้ ห้องพักทุกห้องยังมีความสะดวกสบายที่หลากหลาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย), เครื่องปรับอากาศ, บริการโทรปลุก เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าพักโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงอ่างน้ำร้อน, ชายหาดส่วนตัว, ห้องฟิตเนส, ซาวน่า, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ให้ผู้เข้าพักได้ผ่อนคลายหลังจากเดินทางท่องเที่ยว ลา ฟลอร่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาหลัก เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปยัง เขาหลัก ซึ่งให้การพักผ่อนที่ผ่อนคลายและไม่ยุ่งยากทุกครั้ง

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ RESTAURANT - Sire Beachfront Restaurant

SPA - Floranica Spa

BAR - Breeze Bar

POOL BAR

KID'S CLUB

FITNESS

LIBRARY

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง