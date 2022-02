Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ ลา เวลา เขาหลัก อยู่ในลำดับความสำคัญ และ ลา เวลา เขาหลัก จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ลา เวลา เขาหลัก สร้างขึ้นในปี 2560 ถือเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นของเขาหลักและเป็นตัวเลือกอันชาญฉลาดสำหรับนักเดินทาง ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 2 กม. ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ ของเมือง ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย ลา เวลา เขาหลัก มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน ทางโรงแรมได้มอบบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด ที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้บริการแก่ผู้เข้าพัก อาทิ ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, ร้านสะดวกซื้อ, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง ห้องพักจำนวน 181 ห้องที่กระจายอยู่ทั่ว 4 ชั้น ให้ความอบอุ่นและน่ารื่นรมย์เมื่ออยู่ไกลบ้าน บางห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เช่น โทรทัศน์จอแอลซีดี/พลาสม่า ราวแขวนเสื้อผ้า กาแฟสำเร็จรูปฟรี ชาฟรี เครื่องดื่มต้อนรับฟรี ศูนย์ออกกำลังกาย, ซาวน่า, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, สปา, บริการนวด ของโรงแรมคือสถานที่พักผ่อนและผ่อนคลายหลังจากวันที่วุ่นวาย ลา เวลา เขาหลัก เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่แสวงหาเสน่ห์ ความสะดวกสบายในเขาหลัก

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ SPA - Spa Qaqula

RESTAURANT - Spices Restaurant

CAFE & LIBRARY - Cotton Cafe & Library

BEACH CLUB - Kokulo Beach Club

KID'S CLUB - Petit Captain

BAR - Miner's Bar

SWIMMING POOL

FITNESS

