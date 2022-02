Ayara Villas Hotel - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Ayara Villas Hotel , und Ayara Villas Hotel wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport. Maximal von 2 Adults Villa mit Strandblick 28 m² ฿20,653 - 7 Day Sandbox ฿16,495 - 5 Day Test & Go ฿14,416 - 4 Day Test & Go ฿11,446 - 2 Day Test & Go ฿9,070 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Kaffeemaschine

Fitness erlaubt

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Kleine Kaution Maximal von 3 Adults Familienvillen Dreibettzimmer 32 m² ฿23,053 - 7 Day Sandbox ฿18,895 - 5 Day Test & Go ฿16,816 - 4 Day Test & Go ฿13,846 - 2 Day Test & Go ฿11,170 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Kaffeemaschine

Fitness erlaubt

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Kleine Kaution Maximal von 2 Adults Luxuszimmer 33 m² ฿18,515 - 7 Day Sandbox ฿13,896 - 5 Day Test & Go ฿12,337 - 4 Day Test & Go ฿10,109 - 2 Day Test & Go ฿8,327 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Kaffeemaschine

Fitness erlaubt

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Kleine Kaution Maximal von 2 Adults Doppel- oder Zweibettzimmer mit direktem Zugang zum Pool 33 m² ฿20,940 - 7 Day Sandbox ฿15,629 - 5 Day Test & Go ฿12,337 - 4 Day Test & Go ฿11,000 - 2 Day Test & Go ฿8,822 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Kaffeemaschine

Fitness erlaubt

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Kleine Kaution

Schwimmbad Maximal von 2 Adults Tropische Villa 33 m² ฿19,575 - 7 Day Sandbox ฿15,725 - 5 Day Test & Go ฿13,800 - 4 Day Test & Go ฿11,050 - 2 Day Test & Go ฿8,850 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Kaffeemaschine

Fitness erlaubt

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Kleine Kaution Maximal von 3 Adults Deluxe Dreibettzimmer 40 m² ฿20,627 - 7 Day Sandbox ฿17,163 - 5 Day Test & Go ฿15,430 - 4 Day Test & Go ฿12,655 - 2 Day Test & Go ฿10,675 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Kaffeemaschine

Fitness erlaubt

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Kleine Kaution Maximal von 3 Adults Familien-Dreibettzimmer 41 m² ฿22,538 - 7 Day Sandbox ฿18,528 - 5 Day Test & Go ฿16,522 - 4 Day Test & Go ฿13,657 - 2 Day Test & Go ฿11,365 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Kaffeemaschine

Fitness erlaubt

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Kleine Kaution Maximal von 2 Adults Deluxe Familienzimmer 41 m² ฿18,470 - 7 Day Sandbox ฿14,936 - 5 Day Test & Go ฿13,169 - 4 Day Test & Go ฿10,644 - 2 Day Test & Go ฿8,625 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Kaffeemaschine

Fitness erlaubt

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Kleine Kaution Maximal von 2 Adults Familienzimmer mit Zugang zum Pool 41 m² ฿20,896 - 7 Day Sandbox ฿16,668 - 5 Day Test & Go ฿14,555 - 4 Day Test & Go ฿11,535 - 2 Day Test & Go ฿9,120 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Kaffeemaschine

Fitness erlaubt

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Kleine Kaution

Schwimmbad Maximal von 4 Adults Ferienhaus 47 m² ฿37,280 - 7 Day Sandbox ฿29,657 - 5 Day Test & Go ฿25,846 - 4 Day Test & Go ฿20,401 - 2 Day Test & Go ฿16,045 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Kaffeemaschine

Verbindungsraum

Fitness erlaubt

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Kleine Kaution Maximal von 4 Adults Duplex Suite 130 m² ฿37,814 - 7 Day Sandbox ฿30,039 - 5 Day Test & Go ฿26,151 - 4 Day Test & Go ฿20,597 - 2 Day Test & Go ฿16,154 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Kaffeemaschine

Fitness erlaubt

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Wohnzimmer

Kleine Kaution

Ayara Villas Hotel in Bang Niang Beach, Khao Lak, ist bei Reisenden sehr beliebt. Das Hotel ist nicht weit vom Stadtzentrum entfernt: nur 5 km entfernt, und es dauert normalerweise etwa 100 Minuten, um den Flughafen zu erreichen. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Das Ayara Villas Hotel bietet auch viele Einrichtungen, um Ihren Aufenthalt in Khao Lak zu bereichern. Zimmerservice rund um die Uhr, kostenloses WLAN in allen Zimmern, behindertenfreundliche Einrichtungen, WLAN in öffentlichen Bereichen, Parkplatz sind nur einige der vielen Einrichtungen, die das Ayara Villas Hotel von anderen Hotels in der Stadt abheben. Die Hotelunterkünfte wurden sorgfältig mit dem höchsten Maß an Komfort und Bequemlichkeit ausgestattet. In einigen Zimmern finden die Gäste Internetzugang – W-LAN, Internet-Zugang – W-LAN (kostenlos), Nichtraucherzimmer, Klimaanlage, Schreibtisch. Das Hotel bietet wundervolle Freizeiteinrichtungen, wie beispielsweise Privatstrand, Außenpool, Spa, Massage, Kinderbecken, die Ihren Aufenthalt unvergesslich machen werden. Das Ayara Villas Hotel ist ideal für Reisende, die eine charmante, komfortable und bequeme Unterkunft in Khao Lak suchen.

