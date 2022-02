Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ เดอะ แซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี รีสอร์ท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ เดอะ แซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี รีสอร์ท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

แรงบันดาลใจจากความรักในธรรมชาติ เดอะ แซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี รีสอร์ท (SHA Plus+) เป็นประตูสู่การพักผ่อนอย่างแท้จริงและประสบการณ์วันหยุดที่ดีที่สุดด้วยการเฉลิมฉลองความสงบ พื้นที่ และสไตล์ ตั้งอยู่บนหาดทรายสีทองที่สวยงามของหาดบางทอง คุณจะได้ใกล้ชิดกับน้ำทะเลสีฟ้าที่ส่องประกาย สายลมที่สดชื่น และธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ที่พักอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตประมาณ 60 นาที และอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเขาหลักที่มีชีวิตชีวา ซึ่งคุณจะพบกับร้านอาหาร บาร์ และร้านค้ามากมาย รีสอร์ทแห่งนี้มีห้องพักที่สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันและตกแต่งอย่างหรูหราซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากจังหวะของธรรมชาติและนำเสนอในโทนสีอ่อนที่ละเอียดอ่อน เดอะ แซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี รีสอร์ท (SHA Plus+) เป็นรีสอร์ทริมชายหาดในอุดมคติสำหรับวันหยุดพิเศษ

