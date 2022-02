Ayara Villas Hotel - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Ayara Villas Hotel Ayara Villas Hotel zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport. Maximaal 2 Adults Villa met Uitzicht op het Strand 28 m² ฿20,653 - 7 Day Sandbox ฿16,495 - 5 Day Test & Go ฿14,416 - 4 Day Test & Go ฿11,446 - 2 Day Test & Go ฿9,070 - 1st Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Koffiezetapparaat

Fitness toegestaan

Internationale kanalen

Internet - wifi

Kleine aanbetaling Maximaal 3 Adults Familie Villa's Driepersoons 32 m² ฿23,053 - 7 Day Sandbox ฿18,895 - 5 Day Test & Go ฿16,816 - 4 Day Test & Go ฿13,846 - 2 Day Test & Go ฿11,170 - 1st Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Koffiezetapparaat

Fitness toegestaan

Internationale kanalen

Internet - wifi

Kleine aanbetaling Maximaal 2 Adults Deluxe kamer 33 m² ฿18,515 - 7 Day Sandbox ฿13,896 - 5 Day Test & Go ฿12,337 - 4 Day Test & Go ฿10,109 - 2 Day Test & Go ฿8,327 - 1st Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Koffiezetapparaat

Fitness toegestaan

Internationale kanalen

Internet - wifi

Kleine aanbetaling Maximaal 2 Adults Tweepersoonskamer met 1 of 2 Bedden en Directe Toegang tot het Zwembad 33 m² ฿20,940 - 7 Day Sandbox ฿15,629 - 5 Day Test & Go ฿12,337 - 4 Day Test & Go ฿11,000 - 2 Day Test & Go ฿8,822 - 1st Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Koffiezetapparaat

Fitness toegestaan

Internationale kanalen

Internet - wifi

Kleine aanbetaling

Zwembad Maximaal 2 Adults Tropische Villa 33 m² ฿19,575 - 7 Day Sandbox ฿15,725 - 5 Day Test & Go ฿13,800 - 4 Day Test & Go ฿11,050 - 2 Day Test & Go ฿8,850 - 1st Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Koffiezetapparaat

Fitness toegestaan

Internationale kanalen

Internet - wifi

Kleine aanbetaling Maximaal 3 Adults Deluxe driepersoonskamers 40 m² ฿20,627 - 7 Day Sandbox ฿17,163 - 5 Day Test & Go ฿15,430 - 4 Day Test & Go ฿12,655 - 2 Day Test & Go ฿10,675 - 1st Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Koffiezetapparaat

Fitness toegestaan

Internationale kanalen

Internet - wifi

Kleine aanbetaling Maximaal 3 Adults Familie Driepersoonskamer 41 m² ฿22,538 - 7 Day Sandbox ฿18,528 - 5 Day Test & Go ฿16,522 - 4 Day Test & Go ฿13,657 - 2 Day Test & Go ฿11,365 - 1st Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Koffiezetapparaat

Fitness toegestaan

Internationale kanalen

Internet - wifi

Kleine aanbetaling Maximaal 2 Adults Deluxe Familiekamer 41 m² ฿18,470 - 7 Day Sandbox ฿14,936 - 5 Day Test & Go ฿13,169 - 4 Day Test & Go ฿10,644 - 2 Day Test & Go ฿8,625 - 1st Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Koffiezetapparaat

Fitness toegestaan

Internationale kanalen

Internet - wifi

Kleine aanbetaling Maximaal 2 Adults Familiekamer met Toegang tot het Zwembad 41 m² ฿20,896 - 7 Day Sandbox ฿16,668 - 5 Day Test & Go ฿14,555 - 4 Day Test & Go ฿11,535 - 2 Day Test & Go ฿9,120 - 1st Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Koffiezetapparaat

Fitness toegestaan

Internationale kanalen

Internet - wifi

Kleine aanbetaling

Zwembad Maximaal 4 Adults Vakantiehuis 47 m² ฿37,280 - 7 Day Sandbox ฿29,657 - 5 Day Test & Go ฿25,846 - 4 Day Test & Go ฿20,401 - 2 Day Test & Go ฿16,045 - 1st Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Koffiezetapparaat

Aansluitende Kamer

Fitness toegestaan

Internationale kanalen

Internet - wifi

Kleine aanbetaling Maximaal 4 Adults Duplex Suite 130 m² ฿37,814 - 7 Day Sandbox ฿30,039 - 5 Day Test & Go ฿26,151 - 4 Day Test & Go ฿20,597 - 2 Day Test & Go ฿16,154 - 1st Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Koffiezetapparaat

Fitness toegestaan

Internationale kanalen

Internet - wifi

Woonkamer

Kleine aanbetaling

Ayara Villas Hotel, gelegen in Bang Niang Beach, Khao Lak, is een populaire keuze onder reizigers. Het hotel ligt niet ver van het stadscentrum: op slechts 5 km afstand, en het duurt normaal gesproken ongeveer 100 minuten om de luchthaven te bereiken. Met zijn gunstige ligging biedt het hotel gemakkelijke toegang tot de must-see bestemmingen van de stad. Het Ayara Villas Hotel biedt tevens vele faciliteiten om uw verblijf in Khao Lak zo aangenaam mogelijk te maken. 24-uurs roomservice, gratis wifi in alle kamers, voorzieningen voor mindervalide gasten, wifi in openbare ruimtes, parkeerplaats zijn slechts enkele van de faciliteiten die Ayara Villas Hotel onderscheiden van andere hotels in de stad. Hotelaccommodaties zijn zorgvuldig ingericht om de hoogste mate van comfort en gemak te bieden. In enkele gastenkamers zijn internet (draadloos), draadloos internet (gratis), rookvrije kamers, airconditioning, bureau aanwezig. Het hotel biedt geweldige recreatiefaciliteiten zoals privéstrand, zwembad (buiten), bubbelbad, massage, zwembad (voor kinderen) om uw verblijf echt onvergetelijk te maken. Het Ayara Villas Hotel is een ideale verblijfsplaats voor reizigers die charme, comfort en gemak zoeken in Khao Lak.

