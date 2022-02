アヤラヴィラズホテル - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にアヤラヴィラズホテル 直接連絡し、 アヤラヴィラズホテルが直接支払いを回収します。

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 最大 2 Adults ビーチビューのヴィラ 28 m² ฿20,653 - 7 Day Sandbox ฿16,495 - 5 Day Test & Go ฿14,416 - 4 Day Test & Go ฿11,446 - 2 Day Test & Go ฿9,070 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

コーヒーメーカー

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

少額の預金 最大 3 Adults ファミリーヴィラトリプル 32 m² ฿23,053 - 7 Day Sandbox ฿18,895 - 5 Day Test & Go ฿16,816 - 4 Day Test & Go ฿13,846 - 2 Day Test & Go ฿11,170 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

コーヒーメーカー

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

少額の預金 最大 2 Adults デラックスルーム 33 m² ฿18,515 - 7 Day Sandbox ฿13,896 - 5 Day Test & Go ฿12,337 - 4 Day Test & Go ฿10,109 - 2 Day Test & Go ฿8,327 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

コーヒーメーカー

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

少額の預金 最大 2 Adults プールに直接アクセスできるダブルルームまたはツインルーム 33 m² ฿20,940 - 7 Day Sandbox ฿15,629 - 5 Day Test & Go ฿12,337 - 4 Day Test & Go ฿11,000 - 2 Day Test & Go ฿8,822 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

コーヒーメーカー

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

少額の預金

スイミングプール 最大 2 Adults トロピカルヴィラ 33 m² ฿19,575 - 7 Day Sandbox ฿15,725 - 5 Day Test & Go ฿13,800 - 4 Day Test & Go ฿11,050 - 2 Day Test & Go ฿8,850 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

コーヒーメーカー

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

少額の預金 最大 3 Adults デラックストリプルルーム 40 m² ฿20,627 - 7 Day Sandbox ฿17,163 - 5 Day Test & Go ฿15,430 - 4 Day Test & Go ฿12,655 - 2 Day Test & Go ฿10,675 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

コーヒーメーカー

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

少額の預金 最大 3 Adults ファミリートリプルルーム 41 m² ฿22,538 - 7 Day Sandbox ฿18,528 - 5 Day Test & Go ฿16,522 - 4 Day Test & Go ฿13,657 - 2 Day Test & Go ฿11,365 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

コーヒーメーカー

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

少額の預金 最大 2 Adults ファミリーデラックスルーム 41 m² ฿18,470 - 7 Day Sandbox ฿14,936 - 5 Day Test & Go ฿13,169 - 4 Day Test & Go ฿10,644 - 2 Day Test & Go ฿8,625 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

コーヒーメーカー

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

少額の預金 最大 2 Adults プールにアクセスできるファミリールーム 41 m² ฿20,896 - 7 Day Sandbox ฿16,668 - 5 Day Test & Go ฿14,555 - 4 Day Test & Go ฿11,535 - 2 Day Test & Go ฿9,120 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

コーヒーメーカー

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

少額の預金

スイミングプール 最大 4 Adults ホリデーハウス 47 m² ฿37,280 - 7 Day Sandbox ฿29,657 - 5 Day Test & Go ฿25,846 - 4 Day Test & Go ฿20,401 - 2 Day Test & Go ฿16,045 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

コーヒーメーカー

コネクティングルーム

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

少額の預金 最大 4 Adults デュプレックススイート 130 m² ฿37,814 - 7 Day Sandbox ฿30,039 - 5 Day Test & Go ฿26,151 - 4 Day Test & Go ฿20,597 - 2 Day Test & Go ฿16,154 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

コーヒーメーカー

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

リビングルーム

少額の預金

カオラックのバンニアンビーチにあるアヤラヴィラズホテルは、旅行者に人気のホテルです。ホテルは市内中心部からそれほど遠くありません。わずか5kmの距離にあり、空港までは通常約100分かかります。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。アヤラヴィラズホテルは、カオラックでの滞在を充実させるための多くの施設も提供しています。 24時間対応のルームサービス、全室での無料Wi-Fi、身体の不自由なお客様のための施設、公共エリアでのWi-Fi、駐車場は、アヤラヴィラズホテルを市内の他のホテルと一線を画す施設のほんの一部です。ホテルの宿泊施設は、最高の快適さと便利さを備えて慎重に任命されています。一部の客室では、インターネットアクセス–ワイヤレス、インターネットアクセス–ワイヤレス(無料)、禁煙ルーム、エアコン、デスクをご利用いただけます。ホテルには、プライベートビーチ、屋外プール、スパ、マッサージ、プール(子供用)などの素晴らしいレクリエーション施設があり、思い出に残る滞在を楽しめます。アヤラヴィラズホテルは、カオラックで魅力、快適さ、便利さを求める旅行者にとって理想的な滞在場所です。

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索