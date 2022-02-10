BANGKOK TEST & GO

Koon Hotel Сукхумвит - AQ / ASQ

Bangkok
8.2
оценка с
183
Обновление February 10, 2022
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Всего AQ гостиничных номеров 63 Спальни

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Koon Hotel Sukhumvit is no longer operating as an ASQ.

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Kuun Hotel, построенный в 2017 году, станет прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Всего в 15 км от этого 4-звездочного отеля можно легко добраться из аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Kuun Hotel предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, камин. Гости могут выбрать один из 90 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Фитнес-центр отеля, поле для гольфа (в пределах 3 км), открытый бассейн и сад - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Kuun Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Бангкок.

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Адрес / Карта

998 M.10, Soi Bearing 34, Sukhumvit 107 Rd., T.Samrongnua, A.Muang, Samutprakan Thailand, Bang Na, Bangkok, Thailand, 10270

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