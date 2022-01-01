ТАИЛАНДСКИЙ ПРОПУСК ОТКЛОНЕН

На этой странице представлены наиболее распространенные причины отказа, с которыми столкнулась наша команда.
Если вы получили какое-либо из этих сообщений об отказе, вы всегда можете нанять нашу команду, чтобы помочь вам получить одобрение.
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This is a new error message which is part of the new Thailand Pass approval process. It means your hotel has not approved your accommodation in time. We advise coordinating with your hotel when you reapply.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если загрузили изображения низкого качества или с малым разрешением.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если отправили несколько заявок. Обычно это происходит, когда одна из ваших заявок была одобрена, а остальные отклонены.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если вы не соответствуете требованиям для входа в раздел, на который вы подали заявку. Например, подаете заявку на участие в программе Phuket Sandbox, но имеете только 1 дозу вакцины Moderna.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если вы загрузили неправильное изображение в качестве паспорта или загрузили изображение низкого качества.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если вы загрузили документы о проживании, в которых четко не указано имя, дата, RT-PCR или транспорт. Может помочь, если вы выделите / подчеркнете эти вещи, если они есть на изображении.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если у вас отсутствуют документы или в процессе загрузки / отправки произошла ошибка.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если загрузили документы на свой отель и медицинскую страховку низкого качества.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если у вас отсутствуют документы или в процессе загрузки / отправки произошла ошибка.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если вы загрузили документы для своего отеля и медицинского страхования, которые имеют низкое качество или отсутствуют необходимые данные.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если в вашем документе на первую дозу не указано ваше полное имя.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если в вашем документе о вакцинах отсутствует ваше полное имя.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если вы загрузили страховые документы, в которых четко не указано имя, дата, страховое покрытие, COVID-19 или поездка за границу / Таиланд. Может помочь, если вы выделите / подчеркнете эти вещи, если они есть на изображении.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если вы загрузили документы о проживании, в которых четко не указано имя, дата, RT-PCR или транспорт. Может помочь, если вы выделите / подчеркнете эти вещи, если они есть на изображении.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если в вашем документе о вакцинах отсутствует ваше полное имя.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если в вашем документе о вакцинах отсутствуют ваше полное имя, тип вакцины, дата или если в вашем документе плохого качества.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если выбрали неправильную программу входа и вам нужно выбрать Test & Go.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если вам не удалось загрузить документ о вакцине для второй дозы.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если вы не соответствуете требованиям для входа в раздел, на который вы подали заявку. Например, подаете заявку на участие в программе Phuket Sandbox, но имеете только 1 дозу вакцины Moderna.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если загрузили страховые документы, в которых четко не указано страховое покрытие полиса в размере 50 000 долларов США для COVID-19. Может помочь, если вы выделите / подчеркнете эти вещи, если они есть на изображении.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если загрузили страховые документы, в которых четко не указано страховое покрытие полиса в размере 50 000 долларов США для COVID-19. Может помочь, если вы выделите / подчеркнете эти вещи, если они есть на изображении.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если вам не удалось загрузить документ о вакцине для второй дозы.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если в вашем документе на вакцину / гостиницу не указаны ваше полное имя, тип вакцины, дата, RT-PCR, транспорт или плохое качество.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если в вашем документе о вакцинах отсутствуют ваше полное имя, тип вакцины, дата или если в вашем документе плохого качества.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если вы загрузили документы о проживании, в которых четко не указано имя, дата, RT-PCR или транспорт. Может помочь, если вы выделите / подчеркнете эти вещи, если они есть на изображении.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если вам не удалось загрузить документ о вакцине для вашей 2-й дозы, в нем необходимо указать название, дату, тип вакцины и быть четким.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если вы загрузили документы не на английском языке. Группа утверждения может читать только на тайском и английском языках.
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Вы можете получить это сообщение об отказе по разным причинам, как уже упоминалось. Пожалуйста, свяжитесь с посольством Королевства Таиланд / Генеральным консульством Королевства Таиланд по месту вашего проживания.
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Вы можете получить это сообщение об отказе, если вы не выполнили оба обязательных теста RT-PCR. Вам необходимо загрузить квитанцию, в которой указаны обе встречи.
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