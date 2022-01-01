ТАИЛАНДСКИЙ ПРОПУСК ОТКЛОНЕН

Обновление January 1st, 2022

Мы помогли с тысячами дел, и вы можете запросить наши услуги ЗДЕСЬ . Мы обеспечим ускоренное одобрение вашего существующего дела, если вы предоставите нам все необходимые документы. (среднее время утверждения 6-36 часов)

Если вы получили какое-либо из этих сообщений об отказе, вы всегда можете нанять нашу команду, чтобы помочь вам получить одобрение.

На этой странице представлены наиболее распространенные причины отказа, с которыми столкнулась наша команда.

What does "The information is not registered" on the status page? This error can mean a few things at the moment due to system issues. Your informaiton you entered is incorrect. Make sure to check the passport number, as well as the access code.

The application may have been approved. Make sure to check your email.

The application has had an error during initial submission. Resubmit again.



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Thailand Pass system has rejected your registration due to Your hotel does not confirm your booking on Thailand Pass within 72 hours. Please reconfirm your booking and reapply for Thailand Pass. This is a new error message which is part of the new Thailand Pass approval process. It means your hotel has not approved your accommodation in time. We advise coordinating with your hotel when you reapply.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за того, что, пожалуйста, загрузите документы о проживании четко Вы можете получить это сообщение об отказе, если загрузили изображения низкого качества или с малым разрешением.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за повторной регистрации Вы можете получить это сообщение об отказе, если отправили несколько заявок. Обычно это происходит, когда одна из ваших заявок была одобрена, а остальные отклонены.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за того, что ваша информация не соответствовала критериям для въезда в Таиланд с вашим типом выбора Вы можете получить это сообщение об отказе, если вы не соответствуете требованиям для входа в раздел, на который вы подали заявку. Например, подаете заявку на участие в программе Phuket Sandbox, но имеете только 1 дозу вакцины Moderna.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за того, что загрузите свой паспорт. Вы можете получить это сообщение об отказе, если вы загрузили неправильное изображение в качестве паспорта или загрузили изображение низкого качества.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за того, что, пожалуйста, повторно загрузите документы на проживание и четко укажите детали. Вы можете получить это сообщение об отказе, если вы загрузили документы о проживании, в которых четко не указано имя, дата, RT-PCR или транспорт. Может помочь, если вы выделите / подчеркнете эти вещи, если они есть на изображении.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за повторной загрузки документов. Вы можете получить это сообщение об отказе, если у вас отсутствуют документы или в процессе загрузки / отправки произошла ошибка.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за предоставления более точного изображения документа (бронирование отелей и медицинское страхование Вы можете получить это сообщение об отказе, если загрузили документы на свой отель и медицинскую страховку низкого качества.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за того, что снова загрузите все документы Вы можете получить это сообщение об отказе, если у вас отсутствуют документы или в процессе загрузки / отправки произошла ошибка.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за неясности ваших документов о проживании. пожалуйста, отправьте повторно Вы можете получить это сообщение об отказе, если вы загрузили документы для своего отеля и медицинского страхования, которые имеют низкое качество или отсутствуют необходимые данные.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за "Пожалуйста, загрузите свидетельство о вашей 1-й дозе вакцинации" "покажите имя" Вы можете получить это сообщение об отказе, если в вашем документе на первую дозу не указано ваше полное имя.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за отсутствия имени заявителя в сертификате вакцины. Вы можете получить это сообщение об отказе, если в вашем документе о вакцинах отсутствует ваше полное имя.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за того, что, пожалуйста, повторно загрузите свои документы о медицинском страховании, четко укажите детали Вы можете получить это сообщение об отказе, если вы загрузили страховые документы, в которых четко не указано имя, дата, страховое покрытие, COVID-19 или поездка за границу / Таиланд. Может помочь, если вы выделите / подчеркнете эти вещи, если они есть на изображении.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за загрузки подтверждения оплаченного бронирования отеля, которое включает тест RT-PCR Вы можете получить это сообщение об отказе, если вы загрузили документы о проживании, в которых четко не указано имя, дата, RT-PCR или транспорт. Может помочь, если вы выделите / подчеркнете эти вещи, если они есть на изображении.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за предоставления сертификата вакцины с указанием имени Вы можете получить это сообщение об отказе, если в вашем документе о вакцинах отсутствует ваше полное имя.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за повторной загрузки данных о вакцинации Вы можете получить это сообщение об отказе, если в вашем документе о вакцинах отсутствуют ваше полное имя, тип вакцины, дата или если в вашем документе плохого качества.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за повторной отправки и выбора типа карантина для исключения. Вы можете получить это сообщение об отказе, если выбрали неправильную программу входа и вам нужно выбрать Test & Go.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за того, что загрузите сертификат о вашей второй дозе вакцинации. Вы можете получить это сообщение об отказе, если вам не удалось загрузить документ о вакцине для второй дозы.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за того, что ваша информация не соответствовала критериям для въезда в Таиланд с вашим типом выбора Вы можете получить это сообщение об отказе, если вы не соответствуете требованиям для входа в раздел, на который вы подали заявку. Например, подаете заявку на участие в программе Phuket Sandbox, но имеете только 1 дозу вакцины Moderna.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за того, что вы должны предоставить 50 000 долларов США на медицинское страхование покрытия COVID-19. Вы можете получить это сообщение об отказе, если загрузили страховые документы, в которых четко не указано страховое покрытие полиса в размере 50 000 долларов США для COVID-19. Может помочь, если вы выделите / подчеркнете эти вещи, если они есть на изображении.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за того, что, пожалуйста, дополнительная информация, медицинская страховка покрывает медицинские расходы covid 19 на сумму не менее 50 000 долларов США. Вы можете получить это сообщение об отказе, если загрузили страховые документы, в которых четко не указано страховое покрытие полиса в размере 50 000 долларов США для COVID-19. Может помочь, если вы выделите / подчеркнете эти вещи, если они есть на изображении.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за повторной загрузки второй дозы вакцины Вы можете получить это сообщение об отказе, если вам не удалось загрузить документ о вакцине для второй дозы.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за того, что необходимо четко загрузить информацию о вакцине и проживании. Вы можете получить это сообщение об отказе, если в вашем документе на вакцину / гостиницу не указаны ваше полное имя, тип вакцины, дата, RT-PCR, транспорт или плохое качество.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за того, что загрузите свидетельство о вакцинации. Вы можете получить это сообщение об отказе, если в вашем документе о вакцинах отсутствуют ваше полное имя, тип вакцины, дата или если в вашем документе плохого качества.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за того, что, пожалуйста, загрузите информацию о вашем жилье четко Вы можете получить это сообщение об отказе, если вы загрузили документы о проживании, в которых четко не указано имя, дата, RT-PCR или транспорт. Может помочь, если вы выделите / подчеркнете эти вещи, если они есть на изображении.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за того, что, пожалуйста, четко загрузите информацию о второй вакцинации. Вы можете получить это сообщение об отказе, если вам не удалось загрузить документ о вакцине для вашей 2-й дозы, в нем необходимо указать название, дату, тип вакцины и быть четким.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию из-за того, что загрузите документы о вакцинации на английском языке. Вы можете получить это сообщение об отказе, если вы загрузили документы не на английском языке. Группа утверждения может читать только на тайском и английском языках.



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Система Thailand Pass отклонила вашу регистрацию, так как просьба связаться с посольством Королевства Таиланд / Генеральным консульством Королевства Таиланд в районе вашего проживания. Вы можете получить это сообщение об отказе по разным причинам, как уже упоминалось. Пожалуйста, свяжитесь с посольством Королевства Таиланд / Генеральным консульством Королевства Таиланд по месту вашего проживания.



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