此页面包含我们团队看到的最常见的拒绝原因。
如果您收到任何这些拒绝消息，您可以随时聘请我们的团队来帮助您获得批准。
我们已协助处理了数千个案例，您可以请求我们的服务这里 。只要您能向我们提供所有必需的文件，我们将确保加快批准您现有的案件。 （平均审批时间 6 - 36 小时）
This is a new error message which is part of the new Thailand Pass approval process. It means your hotel has not approved your accommodation in time. We advise coordinating with your hotel when you reapply.
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当您上传低质量或小分辨率图像时，您可能会收到此拒绝消息。
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当您提交多个申请时，您可能会收到此拒绝消息。这通常发生在您的一项申请获得批准，而其他申请被拒绝时。
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当您不符合您申请的部分下的入学要求时，您可能会收到此拒绝消息。例如申请普吉沙盒，但只有 1 剂 Moderna 疫苗。
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当您上传了错误的护照图像或上传了低质量的图像时，您可能会收到此拒绝消息。
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当您上传的住宿文件未明确说明姓名、日期、RT-PCR 或运输时，您可能会收到此拒绝消息。如果您在图像中突出显示/强调这些内容，它会有所帮助。
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当您缺少文件或在上传/提交过程中发生错误时，您可能会收到此拒绝消息。
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当您上传低质量的酒店和健康保险文件时，您可能会收到此拒绝消息。
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当您上传了质量低劣的酒店和健康保险文件或缺少所需的详细信息时，您可能会收到此拒绝消息。
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当您的第一剂文件缺少您的全名时，您可能会收到此拒绝消息。
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当您的疫苗文件缺少您的全名时，您可能会收到此拒绝消息。
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当您上传的保险文件未明确说明姓名、日期、承保范围、COVID-19 或国际/泰国旅行时，您可能会收到此拒绝消息。如果您在图像中突出显示/强调这些内容，它会有所帮助。
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当您上传的住宿文件未明确说明姓名、日期、RT-PCR 或运输时，您可能会收到此拒绝消息。如果您在图像中突出显示/强调这些内容，它会有所帮助。
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当您的疫苗文件缺少您的全名时，您可能会收到此拒绝消息。
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当您的疫苗文件缺少您的全名、疫苗类型、日期或质量不佳时，您可能会收到此拒绝消息。
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当您选择了错误的 Entry Program 并且需要选择 Test & Go 时，您可能会收到此拒绝消息。
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当您未能上传第二剂疫苗文件时，您可能会收到此拒绝消息。
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当您不符合您申请的部分下的入学要求时，您可能会收到此拒绝消息。例如申请普吉沙盒，但只有 1 剂 Moderna 疫苗。
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当您上传的保险文件未明确说明 COVID-19 的 50,000 美元保单承保范围时，您可能会收到此拒绝消息。如果您在图像中突出显示/强调这些内容，它会有所帮助。
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当您未能上传第二剂疫苗文件时，您可能会收到此拒绝消息。
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当您的疫苗/酒店文件缺少您的全名、疫苗类型、日期、RT-PCR、运输或质量不佳时，您可能会收到此拒绝消息。
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当您的疫苗文件缺少您的全名、疫苗类型、日期或质量不佳时，您可能会收到此拒绝消息。
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当您上传的住宿文件未明确说明姓名、日期、RT-PCR 或运输时，您可能会收到此拒绝消息。如果您在图像中突出显示/强调这些内容，它会有所帮助。
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当您未能上传第二剂疫苗文件时，您可能会收到此拒绝消息，它需要说明名称、日期、疫苗类型并清楚说明。
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当您上传非英文文档时，您可能会收到此拒绝消息。审批团队只能阅读泰语和英语。
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您可能因各种原因收到此拒绝消息，如上所述请联系您居住地区的泰国皇家大使馆/泰国皇家总领事馆。
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如果您没有预定两个必需的 RT-PCR 测试，您可能会收到此拒绝消息。您需要上传包含两个约会的收据。
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