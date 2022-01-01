更新于 January 1st, 2022

我们已协助处理了数千个案例，您可以请求我们的服务 这里 。只要您能向我们提供所有必需的文件，我们将确保加快批准您现有的案件。 （平均审批时间 6 - 36 小时）

如果您收到任何这些拒绝消息，您可以随时聘请我们的团队来帮助您获得批准。

此页面包含我们团队看到的最常见的拒绝原因。

What does "The information is not registered" on the status page? This error can mean a few things at the moment due to system issues. Your informaiton you entered is incorrect. Make sure to check the passport number, as well as the access code.

The application may have been approved. Make sure to check your email.

The application has had an error during initial submission. Resubmit again.



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Thailand Pass system has rejected your registration due to Your hotel does not confirm your booking on Thailand Pass within 72 hours. Please reconfirm your booking and reapply for Thailand Pass. This is a new error message which is part of the new Thailand Pass approval process. It means your hotel has not approved your accommodation in time. We advise coordinating with your hotel when you reapply.



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Thai Pass 系统拒绝您的注册，原因是请清楚上传住宿文件 当您上传低质量或小分辨率图像时，您可能会收到此拒绝消息。



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由于重复注册，Thailand Pass 系统拒绝了您的注册 当您提交多个申请时，您可能会收到此拒绝消息。这通常发生在您的一项申请获得批准，而其他申请被拒绝时。



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泰国通行证系统拒绝您的注册，因为您的信息没有通过您选择的类型进入泰国的标准 当您不符合您申请的部分下的入学要求时，您可能会收到此拒绝消息。例如申请普吉沙盒，但只有 1 剂 Moderna 疫苗。



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Thai Pass 系统拒绝您的注册，原因是请重新上传您的文件住宿并清楚说明详细信息。 当您上传的住宿文件未明确说明姓名、日期、RT-PCR 或运输时，您可能会收到此拒绝消息。如果您在图像中突出显示/强调这些内容，它会有所帮助。



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由于请重新上传您的文件，Thailand Pass 系统拒绝了您的注册 当您缺少文件或在上传/提交过程中发生错误时，您可能会收到此拒绝消息。



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由于请上传包含 RT-PCR 测试的付费酒店预订确认信息，Thailand Pass 系统拒绝了您的注册 当您上传的住宿文件未明确说明姓名、日期、RT-PCR 或运输时，您可能会收到此拒绝消息。如果您在图像中突出显示/强调这些内容，它会有所帮助。



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由于请重新上传您的疫苗接种，Thailand Pass 系统拒绝了您的注册 当您的疫苗文件缺少您的全名、疫苗类型、日期或质量不佳时，您可能会收到此拒绝消息。



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由于请重新提交并选择豁免隔离类型，Thailand Pass 系统拒绝了您的注册 当您选择了错误的 Entry Program 并且需要选择 Test & Go 时，您可能会收到此拒绝消息。



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泰国通行证系统拒绝您的注册，因为您的信息没有通过您选择的类型进入泰国的标准 当您不符合您申请的部分下的入学要求时，您可能会收到此拒绝消息。例如申请普吉沙盒，但只有 1 剂 Moderna 疫苗。



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由于您必须出示 50,000 美元的 COVID-19 医疗保险，Thailand Pass 系统拒绝了您的注册。 当您上传的保险文件未明确说明 COVID-19 的 50,000 美元保单承保范围时，您可能会收到此拒绝消息。如果您在图像中突出显示/强调这些内容，它会有所帮助。



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泰国通行证系统拒绝您的注册，因为请附加信息健康保险涵盖医疗费用 covid 19 至少 50,000 美元。 当您上传的保险文件未明确说明 COVID-19 的 50,000 美元保单承保范围时，您可能会收到此拒绝消息。如果您在图像中突出显示/强调这些内容，它会有所帮助。



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Thai Pass 系统拒绝您的注册，原因是请清楚上传疫苗和住宿信息 当您的疫苗/酒店文件缺少您的全名、疫苗类型、日期、RT-PCR、运输或质量不佳时，您可能会收到此拒绝消息。



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由于请上传您的疫苗接种证明，Thailand Pass 系统拒绝了您的注册 当您的疫苗文件缺少您的全名、疫苗类型、日期或质量不佳时，您可能会收到此拒绝消息。



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Thai Pass 系统拒绝您的注册，原因是请清楚上传您的住宿信息 当您上传的住宿文件未明确说明姓名、日期、RT-PCR 或运输时，您可能会收到此拒绝消息。如果您在图像中突出显示/强调这些内容，它会有所帮助。



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