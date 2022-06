थाईलैंड का पास रद्द

संशोधित किया गया January 1st, 2022

What does "The information is not registered" on the status page? This error can mean a few things at the moment due to system issues. Your informaiton you entered is incorrect. Make sure to check the passport number, as well as the access code.

The application may have been approved. Make sure to check your email.

The application has had an error during initial submission. Resubmit again.



वीआईपी/शीघ्र सहायता के लिए क्लिक करें।

Thailand Pass system has rejected your registration due to Your hotel does not confirm your booking on Thailand Pass within 72 hours. Please reconfirm your booking and reapply for Thailand Pass. This is a new error message which is part of the new Thailand Pass approval process. It means your hotel has not approved your accommodation in time. We advise coordinating with your hotel when you reapply.



वीआईपी/शीघ्र सहायता के लिए क्लिक करें।

थाईलैंड पास प्रणाली ने डुप्लीकेट पंजीकरण के कारण आपका पंजीकरण अस्वीकार कर दिया है जब आप कई आवेदन जमा करते हैं तो आपको यह अस्वीकृति संदेश प्राप्त हो सकता है। यह आमतौर पर तब होता है जब आपका एक आवेदन स्वीकृत हो जाता है, और अन्य अस्वीकृत हो जाते हैं।



वीआईपी/शीघ्र सहायता के लिए क्लिक करें।

थाईलैंड पास प्रणाली ने आपके पंजीकरण को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि आपकी जानकारी आपके चयन प्रकार के साथ थाईलैंड में प्रवेश करने के मानदंडों को पारित नहीं करती है आपको यह अस्वीकृति संदेश तब प्राप्त हो सकता है जब आप उस अनुभाग के तहत प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं जिसके लिए आपने आवेदन किया है। उदाहरण के लिए फुकेत सैंडबॉक्स के लिए आवेदन करना, लेकिन मॉडर्न वैक्सीन की केवल 1 खुराक लेना।



वीआईपी/शीघ्र सहायता के लिए क्लिक करें।

थाईलैंड पास सिस्टम ने आपके पंजीकरण को अस्वीकार कर दिया है कृपया अपने दस्तावेज़ आवास को फिर से अपलोड करें और विवरण स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें। आपको यह अस्वीकृति संदेश तब प्राप्त हो सकता है जब आपने आवास दस्तावेज अपलोड किए हों जो स्पष्ट रूप से नाम, तिथि, आरटी-पीसीआर या परिवहन नहीं बताते हैं। यदि आप इन चीजों को छवि में हाइलाइट/अंडरलाइन करते हैं तो यह मदद कर सकता है।



वीआईपी/शीघ्र सहायता के लिए क्लिक करें।

थाईलैंड पास सिस्टम ने आपके पंजीकरण को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि कृपया स्वास्थ्य बीमा के बारे में अपने दस्तावेज़ों को फिर से अपलोड करें विवरण स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें आपको यह अस्वीकृति संदेश तब प्राप्त हो सकता है जब आपने बीमा दस्तावेज अपलोड किए हों जो स्पष्ट रूप से नाम, तिथि, कवरेज, COVID-19, या अंतर्राष्ट्रीय / थाईलैंड यात्रा का उल्लेख नहीं करते हैं। यदि आप इन चीजों को छवि में हाइलाइट/अंडरलाइन करते हैं तो यह मदद कर सकता है।



वीआईपी/शीघ्र सहायता के लिए क्लिक करें।

थाईलैंड पास सिस्टम ने आपके पंजीकरण को अस्वीकार कर दिया है, कृपया भुगतान किए गए होटल आरक्षण की पुष्टि अपलोड करें जिसमें आरटी-पीसीआर परीक्षण शामिल है आपको यह अस्वीकृति संदेश तब प्राप्त हो सकता है जब आपने आवास दस्तावेज अपलोड किए हों जो स्पष्ट रूप से नाम, तिथि, आरटी-पीसीआर या परिवहन नहीं बताते हैं। यदि आप इन चीजों को छवि में हाइलाइट/अंडरलाइन करते हैं तो यह मदद कर सकता है।



वीआईपी/शीघ्र सहायता के लिए क्लिक करें।

कृपया पुनः सबमिट करें और छूट संगरोध प्रकार का चयन करने के कारण थाईलैंड पास प्रणाली ने आपके पंजीकरण को अस्वीकार कर दिया है आपको यह अस्वीकृति संदेश तब प्राप्त हो सकता है जब आपने गलत प्रवेश कार्यक्रम चुना था, और आपको टेस्ट एंड गो का चयन करने की आवश्यकता है।



वीआईपी/शीघ्र सहायता के लिए क्लिक करें।

थाईलैंड पास प्रणाली ने आपके पंजीकरण को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि आपकी जानकारी आपके चयन प्रकार के साथ थाईलैंड में प्रवेश करने के मानदंडों को पारित नहीं करती है आपको यह अस्वीकृति संदेश तब प्राप्त हो सकता है जब आप उस अनुभाग के तहत प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं जिसके लिए आपने आवेदन किया है। उदाहरण के लिए फुकेत सैंडबॉक्स के लिए आवेदन करना, लेकिन मॉडर्न वैक्सीन की केवल 1 खुराक लेना।



वीआईपी/शीघ्र सहायता के लिए क्लिक करें।

Thailand Pass system has rejected your registration due to You have to present 20,000 USD for health insurance of COVID-19 coverage. You may receive this rejection message when you have uploaded insurance documents which do not clearly state the policy coverage of 20,000 USD for COVID-19. It can help if you highlight/underline these things if they are in the image.



वीआईपी/शीघ्र सहायता के लिए क्लिक करें।

Thailand Pass system has rejected your registration due to Please addition information health insurance cover medical costs covid 19 at least 20,000 USD. You may receive this rejection message when you have uploaded insurance documents which do not clearly state the policy coverage of 20,000 USD for COVID-19. It can help if you highlight/underline these things if they are in the image.



वीआईपी/शीघ्र सहायता के लिए क्लिक करें।

कृपया अपने आवास की जानकारी स्पष्ट रूप से अपलोड करने के कारण थाईलैंड पास प्रणाली ने आपका पंजीकरण अस्वीकार कर दिया है आपको यह अस्वीकृति संदेश तब प्राप्त हो सकता है जब आपने आवास दस्तावेज अपलोड किए हों जो स्पष्ट रूप से नाम, तिथि, आरटी-पीसीआर या परिवहन नहीं बताते हैं। यदि आप इन चीजों को छवि में हाइलाइट/अंडरलाइन करते हैं तो यह मदद कर सकता है।



वीआईपी/शीघ्र सहायता के लिए क्लिक करें।