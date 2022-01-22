ТАИЛАНДСКИЙ ПРОПУСК

ОБНОВИТЬ (November 1st) Веб-сайт tp.consular.go.th ) официально открыт.
ОБНОВИТЬ (February 1st) Test & Go entry is now possible again through Thailand Pass.
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Мы рекомендуем использовать наши услуги Thai Pass, чтобы избежать каких-либо проблем в процессе подачи заявки. Ошибки при подаче заявки на получение Thai Pass могут привести к задержкам. Самостоятельная подача заявки на Thailand Pass не является платной, однако мы взимаем плату, если вы хотите, чтобы мы подали заявку от вашего имени и приняли меры по вашему делу.
Перестаньте нервничать, позвольте нашей команде обо всем позаботиться за вас 🙏
Система онлайн-регистрации "Thailand Pass" доступна по адресу https://tp.consular.go.th .
Thai Pass - это веб-система для тайских и иностранных путешественников, позволяющая заполнить информацию о своих поездках и здоровье. После одобрения вы получите QR-код, который позволит вам поехать в Таиланд (вам все равно нужно будет соответствовать требованиям для получения визы).
All departure countries are eligible for Test & Go entry starting February 1st.
|Updated on February 4th
|Exemption from Quarantine
(Test & Go - After Feb 1st)
|Программа песочницы
(Phuket, Samui, Krabi, Phang-nga)
|Альтернативный карантин
|Приемлемые страны
|Все страны
|Все страны
|Все страны
|Карантин
Без карантина
Note: Must wait for RT-PCR test result at the hotel until a negative result is received on the 1st, and 5th testing day.
Valid Package Combinations
Ограничение на передвижение в зоне песочницы на 7 дней
После 16 декабря срок сокращается до 5 дней.
Примечание. Перед поездкой необходимо дождаться результатов теста RT-PCR в назначенном отеле.
Вакцинировано: карантин в Отель 7 Day AQ
Невакцинированные: карантин в Отель 10 Day AQ
|Вакцинация
|Полностью привиты
(По крайней мере, за 14 дней до поездки)
(Дети до 18 лет и путешествующие с родителями освобождаются от уплаты налога.)
|Полностью привиты
(По крайней мере, за 14 дней до поездки)
(Дети до 18 лет и путешествующие с родителями освобождаются от уплаты налога.)
|Не требуется
|Требования к проживанию
Booking Night + RT-PCR test for both the 1st, and 5th night.
Valid Package Combinations
Примечание: требуется подтверждение платежа
7 Ночь Бронирование в SHA + Отель или Отель AQ в Sandbox Area
Примечание: требуется подтверждение платежа
7/10 ночь Бронирование в Отель AQ
Примечание: требуется подтверждение платежа
Медицинская страховка
(Не требуется для граждан Таиланда)
|Медицинская страховка с минимальным покрытием 50 000 долларов США.
|Медицинская страховка с минимальным покрытием 50 000 долларов США.
|Медицинская страховка с минимальным покрытием 50 000 долларов США.
|Результат теста на COVID-19 перед отъездом
(Детям в возрасте до 6 лет не требуется проходить тест RT-PCR, вместо этого они будут сдавать анализ слюны в аэропорту.)
|Получите результаты теста на Covid-19 с помощью ОТ-ПЦР в течение 72 часов до поездки.
|Получите результаты теста на Covid-19 с помощью ОТ-ПЦР в течение 72 часов до поездки.
Получите результаты теста на Covid-19 с помощью ОТ-ПЦР в течение 72 часов до поездки.
Примечание: не требуется для граждан Таиланда.
COVID-19 тесты в Таиланде
(Путешественники несут ответственность за оплату тестов, которые будут включены в бронирование отеля)
Один Тест ОТ-ПЦР на COVID-19 в день прибытия
Один RT-PCR test on the 5th day
Один Тест ОТ-ПЦР на COVID-19 в день прибытия
Один RT-PCR test on Day 6-7
|Два RT-PCR COVID-19 в день прибытия и на 8 или 9 день пребывания.
Примечание. Для участия в программе «Песочница» необходимо прибыть через международные аэропорты в Суварнабхуми, Дон Муанг, Чиангмай, Пхукет, Самуи, У-Тапао или Бурирам (только чартерные рейсы).
Thai Pass - это веб-система для тайских и иностранных путешественников, позволяющая заполнить информацию о своих поездках и здоровье. После одобрения вы получите QR-код, который позволит вам поехать в Таиланд (вам все равно нужно будет соответствовать требованиям для получения визы).
Если вы подаете заявку самостоятельно, это БЕСПЛАТНО на странице official application portal . Однако могут потребоваться дополнительные сборы, если вы воспользуетесь нашим rush services для отправки от вашего имени и последующего рассмотрения вашего дела.
Да, и сейчас он официально принимает заявки.
Начиная с 1 ноября 2021 года, все путешественники, прибывающие в Таиланд по воздуху, должны зарегистрироваться с помощью Thai Pass для поездки в Таиланд.
Если у вас есть одобренный COE, вы можете путешествовать в Таиланд, используя этот COE, и будете иметь право въехать в Таиланд по одной из трех схем, в зависимости от того, соответствуете ли вы требованиям программы. Ваш COE также опишет ваши приемлемые схемы.
Пожалуйста, обратитесь к часто задаваемым Thailand Pass Rejected
Требуется, чтобы заявители подали регистрацию не менее чем за 7 дней до предполагаемой даты поездки.
Если вы хотите изменить дату поездки / регистрационные данные, вам необходимо будет повторно зарегистрироваться в системе Thailand Pass.
да. Вы можете подать несколько регистраций одновременно для поездки в Таиланд в разные даты, чтобы облегчить ваши поездки и маршрут. Пожалуйста, не забудьте предоставить правильный код OR сотруднику службы контроля здоровья и иммиграционной службы по прибытии. Невыполнение этого требования может привести к задержке вашего путешествия.
Нет. Каждый в возрасте 12 лет и старше должен подать индивидуальную регистрацию через Thailand Pass. Дети до 12 лет могут быть добавлены в регистрацию родителей в разделе «Личная информация».
В настоящее время система Thailand Pass предназначена для тех, кто планирует путешествовать в Таиланд только самолетом.
Система регистрации для тех, кто планирует поехать в Таиланд по суше и по морю, все еще рассматривается.
Список стран / территорий, имеющих право на схему исключения из карантина, постоянно рассматривается и пересматривается. Следите за обновлениями. Между тем, если вы хотите поехать в Таиланд, вы можете сделать это с помощью программы «Песочница» или альтернативного карантина, в зависимости от вашей истории вакцинации.
Нет. Однако вы должны предоставить сотрудникам аэропорта результат теста на COVID-19 (RT-PCR), выданный в течение 72 часов до поездки, за исключением случаев, когда вы являетесь гражданином Таиланда, прибывающим в Таиланд через альтернативный карантин. По мнению других, непредоставление результата вашего теста на COVID-19 (RT-PCR) может привести к тому, что вам будет отказано во въезде в Thalland.
Вы можете связаться с официальной командой "Круглосуточного информационного центра" Thailand Pass по телефонам:
С ними также можно связаться по электронной почте [email protected]
|Требуется документация
|Exemption from Quarantine
(Test & Go - After Feb 1st)
|Программа песочницы
(Phuket, Samui, Krabi, Phang-nga)
|Альтернативный карантин
|Копия паспорта
|Необходимый
|Необходимый
|Необходимый
|Свидетельство о вакцинации
|Необходимый
|Необходимый
|Требуется на 7 дней
Медицинская страховка
(Не требуется для граждан Таиланда)
|Медицинская страховка с минимальным покрытием 50 000 долларов США.
|Медицинская страховка с минимальным покрытием 50 000 долларов США.
|Медицинская страховка с минимальным покрытием 50 000 долларов США.
|Требования к проживанию
Booking Night + RT-PCR test for both the 1st, and 5th night.
Valid Package Combinations
Примечание: требуется подтверждение платежа
7 Ночь Бронирование в SHA + Отель или Отель AQ в Sandbox Area
Примечание: требуется подтверждение платежа
10 Ночь Бронирование в Отель AQ
Примечание: требуется подтверждение платежа
|Тайская виза
|Если необходимо
|Если необходимо
|Если необходимо
Если у вас нет мобильного телефона с QR-кодом, вы можете распечатать его на бумажном носителе и принести с собой, чтобы предъявить сотрудникам аэропорта.
Нет. Ваш результат теста на COVID-19 должен быть получен только с помощью метода ОТ-ПЦР.
Вакцины, одобренные Таиландом, включают:
В Таиланде полностью признается смешанная вакцинация. Однако вторую дозу необходимо ввести в соответствии с рекомендуемыми сроками для каждого типа вакцины, как указано ниже;
Те, кто ранее был инфицирован COVID-19, считаются полностью вакцинированными, если они получили разовую дозу вакцины COVID-19 через 3 месяца после выздоровления. Однако, если вы были полностью вакцинированы до заражения COVID-19, вы все равно будете считаться полностью вакцинированными.
Ваша личная информация зашифрована и безопасна с помощью Thai Pass, поскольку она будет использоваться только для подтверждения и облегчения вашего прибытия в Таиланд.