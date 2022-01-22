ТАИЛАНДСКИЙ ПРОПУСК

Обновление February 4th, 2022

ОБНОВИТЬ (November 1st) Веб-сайт tp.consular.go.th ) официально открыт.

ОБНОВИТЬ (February 1st) Test & Go entry is now possible again through Thailand Pass.

У нас есть команда профессионалов, которая помогла десяткам тысяч путешественников успешно попасть в Таиланд.

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Неограниченный доступ к нашей команде специалистов

* Наша команда успешно помогла с сотнями заявок, и они доступны круглосуточно.

Помощь в оформлении карты Thailand Pass

* If we do not sucessfully obtain your Thailand Pass QR code in time for your departure we will fully refund you the same day. Please read our refund policy for exact terms.

Average Thailand Pass service approval time: 12-72h

* Это наше среднее время утверждения, если нам предоставлены все правильные документы.

VIP обслуживание в аэропорту

* От ворот до ворот

Мы рекомендуем использовать наши услуги Thai Pass, чтобы избежать каких-либо проблем в процессе подачи заявки. Ошибки при подаче заявки на получение Thai Pass могут привести к задержкам. Самостоятельная подача заявки на Thailand Pass не является платной, однако мы взимаем плату, если вы хотите, чтобы мы подали заявку от вашего имени и приняли меры по вашему делу.

Перестаньте нервничать, позвольте нашей команде обо всем позаботиться за вас 🙏