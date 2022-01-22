ТАИЛАНДСКИЙ ПРОПУСК

ЗАМЕНА COE
Обновление February 4th, 2022

ОБНОВИТЬ (November 1st) Веб-сайт tp.consular.go.th ) официально открыт.

ОБНОВИТЬ (February 1st) Test & Go entry is now possible again through Thailand Pass.

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    * Наша команда успешно помогла с сотнями заявок, и они доступны круглосуточно.
  • Помощь в оформлении карты Thailand Pass
    * If we do not sucessfully obtain your Thailand Pass QR code in time for your departure we will fully refund you the same day. Please read our refund policy for exact terms.
  • Average Thailand Pass service approval time: 12-72h
    * Это наше среднее время утверждения, если нам предоставлены все правильные документы.
  • VIP обслуживание в аэропорту
    * От ворот до ворот

Мы рекомендуем использовать наши услуги Thai Pass, чтобы избежать каких-либо проблем в процессе подачи заявки. Ошибки при подаче заявки на получение Thai Pass могут привести к задержкам. Самостоятельная подача заявки на Thailand Pass не является платной, однако мы взимаем плату, если вы хотите, чтобы мы подали заявку от вашего имени и приняли меры по вашему делу.

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начинается с 2,000 THB

Система онлайн-регистрации "Thailand Pass" доступна по адресу https://tp.consular.go.th .

Thai Pass - это веб-система для тайских и иностранных путешественников, позволяющая заполнить информацию о своих поездках и здоровье. После одобрения вы получите QR-код, который позволит вам поехать в Таиланд (вам все равно нужно будет соответствовать требованиям для получения визы).

"Test & Go" Countries

All departure countries are eligible for Test & Go entry starting February 1st.

    Updated on February 4thExemption from Quarantine
    (Test & Go - After Feb 1st)    		Программа песочницы
    (Phuket, Samui, Krabi, Phang-nga)    		Альтернативный карантин
    Приемлемые страныВсе страныВсе страныВсе страны
    Карантин
    Без карантина

    Note: Must wait for RT-PCR test result at the hotel until a negative result is received on the 1st, and 5th testing day.

    Valid Package Combinations
    Ограничение на передвижение в зоне песочницы на 7 дней

    После 16 декабря срок сокращается до 5 дней.

    Примечание. Перед поездкой необходимо дождаться результатов теста RT-PCR в назначенном отеле.

    Вакцинировано: карантин в Отель 7 Day AQ
    Невакцинированные: карантин в Отель 10 Day AQ
    Вакцинация

    (Утвержденные вакцины)

    		Полностью привиты

    (По крайней мере, за 14 дней до поездки)

    (Дети до 18 лет и путешествующие с родителями освобождаются от уплаты налога.)

    		Полностью привиты

    (По крайней мере, за 14 дней до поездки)

    (Дети до 18 лет и путешествующие с родителями освобождаются от уплаты налога.)

    		Не требуется
    Требования к проживанию

    Booking Night + RT-PCR test for both the 1st, and 5th night.


    Valid Package Combinations

    Примечание: требуется подтверждение платежа

    7 Ночь Бронирование в SHA + Отель или Отель AQ в Sandbox Area

    Примечание: требуется подтверждение платежа

    7/10 ночь Бронирование в Отель AQ

    Примечание: требуется подтверждение платежа

    Медицинская страховка

    (Не требуется для граждан Таиланда)

    		Медицинская страховка с минимальным покрытием 50 000 долларов США.Медицинская страховка с минимальным покрытием 50 000 долларов США.Медицинская страховка с минимальным покрытием 50 000 долларов США.
    Результат теста на COVID-19 перед отъездом

    (Детям в возрасте до 6 лет не требуется проходить тест RT-PCR, вместо этого они будут сдавать анализ слюны в аэропорту.)

    		Получите результаты теста на Covid-19 с помощью ОТ-ПЦР в течение 72 часов до поездки.Получите результаты теста на Covid-19 с помощью ОТ-ПЦР в течение 72 часов до поездки.
    Получите результаты теста на Covid-19 с помощью ОТ-ПЦР в течение 72 часов до поездки.

    Примечание: не требуется для граждан Таиланда.

    COVID-19 тесты в Таиланде

    (Путешественники несут ответственность за оплату тестов, которые будут включены в бронирование отеля)

    Один Тест ОТ-ПЦР на COVID-19 в день прибытия
    Один RT-PCR test on the 5th day
    Один Тест ОТ-ПЦР на COVID-19 в день прибытия
    Один RT-PCR test on Day 6-7
    		Два RT-PCR COVID-19 в день прибытия и на 8 или 9 день пребывания.

    Примечание. Для участия в программе «Песочница» необходимо прибыть через международные аэропорты в Суварнабхуми, Дон Муанг, Чиангмай, Пхукет, Самуи, У-Тапао или Бурирам (только чартерные рейсы).

    Инфографика прохождения Таиланда

    Путешествие путешественника
    Test & Go
    Альтернативный карантин
    Области песочницы
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    LIVE UPDATES
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    • Thailand Pass
    • Quarantine-Free Entry
    Мы позаботимся о том, чтобы вы были в курсе всех последних изменений / требований.

    Часто задаваемые вопросы о билетах Thailand Pass

    Что такое Thai Pass?

    Thai Pass - это веб-система для тайских и иностранных путешественников, позволяющая заполнить информацию о своих поездках и здоровье. После одобрения вы получите QR-код, который позволит вам поехать в Таиланд (вам все равно нужно будет соответствовать требованиям для получения визы).

    Сколько стоит билет в Таиланд?

    Если вы подаете заявку самостоятельно, это БЕСПЛАТНО на странице official application portal . Однако могут потребоваться дополнительные сборы, если вы воспользуетесь нашим rush services для отправки от вашего имени и последующего рассмотрения вашего дела.

    Сертификат Thailand Pass уже утвержден?

    Да, и сейчас он официально принимает заявки.

    What is the Thailand Pass approval process?

    1. Upon submission of your registration, staff of your booked hotel will authenticate the reservation (room for Day 1 and Day 5 + airport transfer + 2 RT-PCR test fees). Once verified/approved, your registration application will be sent to the Department of Disease Control (DDC) officials for further consideration (vaccine certificate and etc.)
      The hotel will reject any incomplete or non-compliance documentation, and a notification email will be sent to resubmit the additional documents. For any inquiries at this stage, please contact your hotel directly.
      * It is highly recommended that travellers book their hotel accommodation (room + airport transfer + 2 RT-PCR tests) directly with the hotel to expedite the authentication process by hotels. *
    2. After hotel authentication and approval, the Department of Disease Control (DDC) will verify your Certificate of Vaccination and the Thailand Pass QR Code will be sent to you via email within 7 days upon approval.
      The DDC will reject any incomplete or non-compliance documentation, and a notification email will be sent within 7 days.

    Где находится веб-сайт Thailand Pass?

    Веб-сайт будет находиться по адресу https://tp.consular.go.th .

    Как я могу проверить свой статус?

    Если вы подаете заявку после 10 ноября, вы можете проверить свой статус на https://tp.consular.go.th/en/check-status .

    Что такое SHA EXTRA PLUS или SHA ++?

    Это означает, что отель имеет статус SHA +, а также имеет партнерскую больницу, которая может проводить тесты RT-PCR / ATK и забирать из аэропорта. Вы можете проверить HERE .

    Требуется ли регистрация в Thai Pass для всех 3 схем, путешествующих в Таиланд?

    Начиная с 1 ноября 2021 года, все путешественники, прибывающие в Таиланд по воздуху, должны зарегистрироваться с помощью Thai Pass для поездки в Таиланд.

    Могу ли я использовать свой одобренный COE для въезда в Таиланд?

    Если у вас есть одобренный COE, вы можете путешествовать в Таиланд, используя этот COE, и будете иметь право въехать в Таиланд по одной из трех схем, в зависимости от того, соответствуете ли вы требованиям программы. Ваш COE также опишет ваши приемлемые схемы.

    Что это значит, когда мой Thai Pass отклонен?

    Пожалуйста, обратитесь к часто задаваемым Thailand Pass Rejected

    Что мне делать, если мой COE все еще рассматривается?

    • Если ваш COE был предварительно одобрен, вам нужно будет подать остальные необходимые документы до 7 ноября 2021 года. В противном случае ваш запрос COE будет автоматически отклонен, и вам нужно будет зарегистрироваться в системе Thailand Pass для поездки в Таиланд. .
    • Если ваш COE не был предварительно одобрен до 1 ноября 2021 года, ваш запрос CO будет автоматически отклонен, и вам нужно будет зарегистрироваться в системе Thailand Pass для поездки в Таиланд.

    Как долго длится процесс утверждения с помощью Thai Pass?

    Требуется, чтобы заявители подали регистрацию не менее чем за 7 дней до предполагаемой даты поездки.

    Вам все еще нужна страховка от COVID-19?

    Судя по недавно опубликованной информации, мы по-прежнему ожидаем, что прибывающие путешественники должны иметь страховое покрытие Thailand Covid-19 Insurance

    Могу ли я изменить дату поездки после регистрации и получения QR-кода?

    Если вы хотите изменить дату поездки / регистрационные данные, вам необходимо будет повторно зарегистрироваться в системе Thailand Pass.

    Если у меня несколько поездок в Таиланд и из Таиланда, могу ли я зарегистрировать несколько поездок с помощью Thai Pass?

    да. Вы можете подать несколько регистраций одновременно для поездки в Таиланд в разные даты, чтобы облегчить ваши поездки и маршрут. Пожалуйста, не забудьте предоставить правильный код OR сотруднику службы контроля здоровья и иммиграционной службы по прибытии. Невыполнение этого требования может привести к задержке вашего путешествия.

    Я путешествую семьей или группой, могу ли я просто подать одну заявку для всей семьи / группы?

    Нет. Каждый в возрасте 12 лет и старше должен подать индивидуальную регистрацию через Thailand Pass. Дети до 12 лет могут быть добавлены в регистрацию родителей в разделе «Личная информация».

    Мои дети не вакцинированы; могут ли они въехать в Таиланд по той же схеме, что и их родители?

    • Все люди в возрасте от 12 лет и старше должны иметь свидетельство о вакцинации, подтверждающее, что они были полностью вакцинированы не менее чем за 14 дней до поездки, чтобы иметь возможность въехать в Таиланд через освобождение от карантина.
    • Дети в возрасте 18 лет и младше в сопровождении родителей или законного опекуна могут въезжать в Таиланд через программу Sandbox или Test & Go.

    Что такое отели AQ и SHA +?

    • Отели AQ - это отели, которые могут использоваться в качестве карантинных участков по схеме AQ, а также назначенные места для ожидания результатов RT-PCR в соответствии со схемой исключения из карантина.
    • Отели / жилые помещения SHA + - это отели, которые соответствуют стандартам «Удивительной тайской администрации по безопасности и здоровью» и могут использоваться в качестве отелей в рамках программы «Песочница» и в качестве мест для ожидания результатов RT-PCR в рамках схемы исключения из карантина.

    Могу ли я свободно путешествовать по Таиланду, если я вошел через схему исключения из карантина / программу песочницы / альтернативный карантин?

    • Освобождение от схемы карантина: вы можете отправиться в любое место в Таиланде, если тест RT-PC по прибытии будет отрицательным.
    • Схема программы «Песочница»: Вы можете свободно перемещаться по территории «песочницы» в течение 7 дней после получения отрицательного результата теста ОТ-ПЦР по прибытии. После того, как вы завершите свое 7-дневное обязательное пребывание в зоне песочницы, вы можете свободно путешествовать в другие части Таиланда.
    • Альтернативная схема карантина: вам нужно будет пройти обязательный 10-дневный карантин в отеле / месте проживания AQ. После того, как вы пройдете карантин, вы можете отправиться в любое место в Таиланде.

    Нужно ли мне регистрироваться в программе Thailand Pass, если я планирую поехать в Таиланд по суше или по морю?

    В настоящее время система Thailand Pass предназначена для тех, кто планирует путешествовать в Таиланд только самолетом.

    Когда Thai Pass будет расширен за счет тех, кто прибывает по суше и по морю?

    Система регистрации для тех, кто планирует поехать в Таиланд по суше и по морю, все еще рассматривается.

    Моя страна не входит в число стран / территорий, подпадающих под действие схемы исключения из карантина. Будет ли моя страна включена в список в будущем?

    Список стран / территорий, имеющих право на схему исключения из карантина, постоянно рассматривается и пересматривается. Следите за обновлениями. Между тем, если вы хотите поехать в Таиланд, вы можете сделать это с помощью программы «Песочница» или альтернативного карантина, в зависимости от вашей истории вакцинации.

    Нужно ли мне отправлять результаты теста на COVID-19 (RT-PCR) в Thailand Pass?

    Нет. Однако вы должны предоставить сотрудникам аэропорта результат теста на COVID-19 (RT-PCR), выданный в течение 72 часов до поездки, за исключением случаев, когда вы являетесь гражданином Таиланда, прибывающим в Таиланд через альтернативный карантин. По мнению других, непредоставление результата вашего теста на COVID-19 (RT-PCR) может привести к тому, что вам будет отказано во въезде в Thalland.

    Как я могу связаться с командой Thailand Pass?

    Вы можете связаться с официальной командой "Круглосуточного информационного центра" Thailand Pass по телефонам:

    • +66 2572 8442
    • +66 6 5205 4247
    • +66 6 5205 4248
    • +66 6 5205 4249

    С ними также можно связаться по электронной почте [email protected]

    Часто задаваемые вопросы о документации для абонемента в Таиланд

    Я эмигрант, живущий и работающий в Таиланде, нужно ли мне подавать страховой полис?

    • Иностранцы, живущие и работающие в Таиланде по действующей визе или разрешению на проживание, должны предоставить доказательство страхового покрытия в Таиланде, действующую карту социального обеспечения или заверенное письмо от своего работодателя.
    • Граждане Таиланда не обязаны предоставлять доказательство страхового покрытия, поскольку они охвачены универсальной программой здравоохранения Таиланда.

    Какие документы необходимы для регистрации Thai Pass?

    Требования различаются в зависимости от схемы, по которой вы планируете въехать в Таиланд.
    Подробности следующие:
    Требуется документацияExemption from Quarantine
    (Test & Go - After Feb 1st)    		Программа песочницы
    (Phuket, Samui, Krabi, Phang-nga)    		Альтернативный карантин
    Копия паспортаНеобходимыйНеобходимыйНеобходимый
    Свидетельство о вакцинации

    (Утвержденные вакцины)

    		НеобходимыйНеобходимыйТребуется на 7 дней
    Медицинская страховка

    (Не требуется для граждан Таиланда)

    		Медицинская страховка с минимальным покрытием 50 000 долларов США.Медицинская страховка с минимальным покрытием 50 000 долларов США.Медицинская страховка с минимальным покрытием 50 000 долларов США.
    Требования к проживанию

    Booking Night + RT-PCR test for both the 1st, and 5th night.


    Valid Package Combinations

    Примечание: требуется подтверждение платежа

    7 Ночь Бронирование в SHA + Отель или Отель AQ в Sandbox Area

    Примечание: требуется подтверждение платежа

    10 Ночь Бронирование в Отель AQ

    Примечание: требуется подтверждение платежа

    Тайская визаЕсли необходимоЕсли необходимоЕсли необходимо
    ** Обратите внимание, что вышеуказанные документы представляют собой только документы, представленные в системе Thai Pass. Заявитель также должен пройти тест на Covid RT-PCR за 72 часа до вылета и принести результаты для представления в пункт контроля здоровья по прибытии. Это требование не требуется для граждан Таиланда, поступающих по схеме AQ.

    Что делать, если у меня нет мобильного телефона, как я могу представить свой QR-код?

    Если у вас нет мобильного телефона с QR-кодом, вы можете распечатать его на бумажном носителе и принести с собой, чтобы предъявить сотрудникам аэропорта.

    Могу ли я использовать результаты других тестов на COVID-19, кроме ОТ-ПЦР?

    Нет. Ваш результат теста на COVID-19 должен быть получен только с помощью метода ОТ-ПЦР.

    Какие вакцины одобрены Таиландом?

    Вакцины, одобренные Таиландом, включают:

    • CoronaVac (Sinovac)
    • AstraZeneca
    • Pfizer-BioNTech
    • COVILO (Sinopharm)
    • Jansen Johnson & Johnson)
    • Moderna
    • Sputnik V

    Признает ли Таиланд смешанную вакцинацию?

    В Таиланде полностью признается смешанная вакцинация. Однако вторую дозу необходимо ввести в соответствии с рекомендуемыми сроками для каждого типа вакцины, как указано ниже;

    • 1st dose (Sinovac) + 2nd dose after 2 weeks
    • 1st dose (AstraZeneca) + 2nd dose after 4 weeks
    • 1st dose (Pfizer-BioNTech) + 2nd dose after 3 weeks
    • 1st dose (Moderna) + 2nd dose after 4 weeks
    • 1st dose (Sinopharm) + 2nd dose after 3 weeks
    • 1st dose (Sputnik V) + 2nd dose after 3 weeks
    * Тем, кто вакцинирован вакциной Jansson (Johnson & Johnson), не нужно получать вторую дозу, чтобы считаться полностью вакцинированными.

    Я ранее был инфицирован COVID-19; я могу поехать в Таиланд?

    Те, кто ранее был инфицирован COVID-19, считаются полностью вакцинированными, если они получили разовую дозу вакцины COVID-19 через 3 месяца после выздоровления. Однако, если вы были полностью вакцинированы до заражения COVID-19, вы все равно будете считаться полностью вакцинированными.

    Будет ли моя личная информация в безопасности с Thailand Pass?

    Ваша личная информация зашифрована и безопасна с помощью Thai Pass, поскольку она будет использоваться только для подтверждения и облегчения вашего прибытия в Таиланд.

     
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    AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
    TAT License 11/10602
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