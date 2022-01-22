泰国通票

COE 更换
更新于 February 4th, 2022

更新 (November 1st) 泰国通票网站 ( tp.consular.go.th ) 正式上线。

更新 (February 1st) Test & Go entry is now possible again through Thailand Pass.

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    * 我们的团队已成功协助数百个应用程序，并且它们全天候可用。
  • 协助申请泰国通行证
    * If we do not sucessfully obtain your Thailand Pass QR code in time for your departure we will fully refund you the same day. Please read our refund policy for exact terms.
  • Average Thailand Pass service approval time: 12-72h
    * 如果向我们提供所有正确的文件，这是我们的平均批准时间。
  • 贵宾机场服务
    * 门到门服务

我们建议您使用我们的泰国通票服务，以避免在申请过程中出现任何问题。申请泰国通票时的错误可能会导致延误。自行申请泰国通行证不收取任何费用，但如果您希望我们代表您提交并跟进您的案件，我们会收取费用。

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开始于 2,000 THB

“泰国通行证”在线注册系统可在https://tp.consular.go.th访问。

泰国通行证是一个基于网络的系统，供泰国和外国游客填写他们的旅行和健康信息。获得批准后，您会收到一个二维码，可让您前往泰国（您仍需要满足签证要求）。

"Test & Go" Countries

All departure countries are eligible for Test & Go entry starting February 1st.

    Updated on February 4thExemption from Quarantine
    (Test & Go - After Feb 1st)    		沙盒程序
    (Phuket, Samui, Krabi, Phang-nga)    		替代隔离
    符合条件的国家所有国家所有国家所有国家
    隔离
    无隔离

    Note: Must wait for RT-PCR test result at the hotel until a negative result is received on the 1st, and 5th testing day.

    Valid Package Combinations
    沙盒区旅行限制 7 天

    12 月 16 日之后缩短为 5 天

    注意：旅行前必须在指定的酒店等待RT-PCR检测结果。

    接种疫苗：在7天AQ酒店
    未接种疫苗：在10天AQ酒店
    疫苗接种

    (批准的疫苗)

    		全面接种

    (旅行前至少 14 天)

    (18 岁以下儿童和与父母一起旅行的儿童除外)

    		全面接种

    (旅行前至少 14 天)

    (18 岁以下儿童和与父母一起旅行的儿童除外)

    		不需要
    住宿要求

    Booking Night + RT-PCR test for both the 1st, and 5th night.


    Valid Package Combinations

    注意：需要付款确认

    7 晚 在沙盒区的SHA+ HotelAQ酒店预订

    注意：需要付款确认

    7/10 晚 AQ酒店

    注意：需要付款确认

    医疗保险

    （泰国国民不需要）

    		最低保额为 50,000 美元 (USD) 的医疗保险最低保额为 50,000 美元 (USD) 的医疗保险最低保额为 50,000 美元 (USD) 的医疗保险
    出发前的 COVID-19 测试结果

    (6 岁以下的儿童不需要进行 RT-PCR 检测，而是在机场进行唾液检测)

    		在旅行前 72 小时内出具 RT-PCR Covid-19 检测结果在旅行前 72 小时内出具 RT-PCR Covid-19 检测结果
    在旅行前 72 小时内出具 RT-PCR Covid-19 检测结果

    注意：泰国国民不需要

    泰国的 COVID-19 测试

    （旅客需承担考试费用，该费用将包含在酒店预订中）

    到达日期的 RT-PCR COVID-19 测试
    RT-PCR test on the 5th day
    到达日期的 RT-PCR COVID-19 测试
    RT-PCR test on Day 6-7
    		在抵达日期和入住第 8 天或第 9 天进行 RT-PCR COVID-19 测试。

    注意：对于沙盒计划，必须通过素万那普、廊曼、清迈、普吉岛、苏梅岛、乌塔堡或武里南的国际机场抵达（仅限包机航班）

    泰国通票信息图表

    旅行者之旅
    测试 & 开始
    替代隔离
    沙盒区域
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    我们的行账户将让您了解任何与
    • Thailand Pass
    • Quarantine-Free Entry
    我们将确保您了解所有最新的变更/要求。

    泰国通票常见问题

    什么是泰国通票？

    泰国通行证是一个基于网络的系统，供泰国和外国游客填写他们的旅行和健康信息。获得批准后，您会收到一个二维码，可让您前往泰国（您仍需要满足签证要求）。

    泰国通票的费用是多少？

    如果您自己申请，请访问official application portal免费。但是，如果您使用我们的rush services代表您提交并跟进您的案例，则可能会产生额外费用。

    泰国通行证是否已获批？

    是的，现在正式接受申请。

    What is the Thailand Pass approval process?

    1. Upon submission of your registration, staff of your booked hotel will authenticate the reservation (room for Day 1 and Day 5 + airport transfer + 2 RT-PCR test fees). Once verified/approved, your registration application will be sent to the Department of Disease Control (DDC) officials for further consideration (vaccine certificate and etc.)
      The hotel will reject any incomplete or non-compliance documentation, and a notification email will be sent to resubmit the additional documents. For any inquiries at this stage, please contact your hotel directly.
      * It is highly recommended that travellers book their hotel accommodation (room + airport transfer + 2 RT-PCR tests) directly with the hotel to expedite the authentication process by hotels. *
    2. After hotel authentication and approval, the Department of Disease Control (DDC) will verify your Certificate of Vaccination and the Thailand Pass QR Code will be sent to you via email within 7 days upon approval.
      The DDC will reject any incomplete or non-compliance documentation, and a notification email will be sent within 7 days.

    泰国通票网站在哪里？

    该网站将位于https://tp.consular.go.th

    如何查看我的状态？

    对于 11 月 10 日之后的申请，您可以在https://tp.consular.go.th/en/check-status查看您的状态。

    什么是 SHA EXTRA PLUS 或 SHA++？

    这意味着酒店具有 SHA+ 状态，并且还有一家合作医院可以进行 RT-PCR/ATK 测试，并可以从机场接机。您可以查看HERE

    前往泰国的所有 3 个计划都需要注册泰国通行证吗？

    自 2021 年 11 月 1 日起，所有乘飞机抵达泰国的旅客都必须注册泰国通行证才能进入泰国。

    我可以使用我批准的 COE 进入泰国吗？

    如果您拥有经批准的 COE，您可以使用该 COE 前往泰国，并且将有资格通过三个计划之一进入泰国，具体取决于您是否满足该计划的要求。您的 COE 还将描述您符合条件的计划。

    我的泰国通票被拒绝是什么意思？

    请参阅Thailand Pass Rejected常见问题解答。

    如果我的 COE 仍在考虑中，我该怎么办？

    • 如果您的 COE 已获得预先批准，您需要在 2021 年 11 月 7 日之前提交其余所需文件。否则，您的 COE 申请将被自动拒绝，您需要在泰国通行证系统中注册才能前往泰国.
    • 如果您的 COE 尚未在 2021 年 11 月 1 日之前获得预先批准，您的 CO 请求将被自动拒绝，您需要在泰国通行证系统中注册才能前往泰国。

    泰国通票的审批过程需要多长时间？

    申请人必须在预定旅行日期前至少 7 天提交登记。

    您还需要 COVID-19 保险吗？

    从最近发布的信息来看，我们仍然希望入境旅客必须有Thailand Covid-19 Insurance覆盖。

    注册并收到二维码后，我可以更改旅行日期吗？

    如果您想更改旅行日期/注册详细信息，您需要在泰国通票系统上重新注册。

    如果我有多次进出泰国的行程，我可以通过泰国通票登记多次行程吗？

    是的。您可以同时提交多个不同日期的泰国旅行登记，以方便您的旅行和行程，请注意在抵达时向健康控制和移民官员出示正确的 OR 代码。否则可能会导致您的旅行延误。

    我是一个家庭或一个团体旅行，我可以为整个家庭/团体提交一份申请吗？

    不可以。12 岁或以上的每个人都必须通过泰国通行证提交个人注册。 12 岁以下的儿童可以在“个人信息”部分下添加到他们的父母注册中。

    我的孩子没有接种疫苗；他们可以通过与父母相同的计划进入泰国吗？

    • 所有 12 岁或以上的人都必须持有疫苗接种证书，确认他们在旅行前至少 14 天已完全接种疫苗，以便能够通过隔离豁免进入泰国。
    • 18 岁及以下的儿童在父母或法定监护人的陪同下可以通过 Sandbox 或 Test & Go 计划进入泰国。

    什么是 AQ 和 SHA+ 酒店？

    • AQ酒店是有资格在 AQ 计划下用作隔离点的酒店，以及在隔离计划下等待您的 RT-PCR 结果的指定场所。
    • SHA+ 酒店/住宿是符合“惊人的泰国安全与健康管理局”标准的酒店，有资格在沙盒计划下用作酒店，并在隔离计划下作为等待您的 RT-PCR 结果的场所。

    如果我通过隔离计划/沙盒计划/替代隔离计划进入泰国，我可以在泰国自由旅行吗？

    • 隔离计划豁免：一旦收到的 RT-PC 测试结果为阴性，您就可以前往泰国的任何目的地。
    • 沙盒计划方案：抵达时RT-PCR检测为阴性后，您可以在沙盒区自由旅行7天。一旦您在沙盒地区完成了 7 天的强制逗留，您就可以自由前往泰国的其他地区。
    • 替代隔离计划：您需要在 AQ 酒店/住宿接受 10 天强制隔离。完成隔离后，您可以前往泰国的任何目的地。

    如果我计划通过陆路或海路前往泰国，是否需要注册泰国通行证？

    目前，泰国通票系统仅适用于计划乘飞机前往泰国的人士。

    泰国通票何时会扩大到包括陆路和海路抵达的旅客？

    计划通过陆路和海路前往泰国的人的登记制度仍在考虑中。

    我的国家/地区不是符合豁免检疫计划的国家/地区之一，我的国家/地区将来会被包括在内吗？

    符合豁免检疫计划的国家/地区名单正在不断考虑和修订。请继续关注更多更新。同时，如果您想前往泰国，您可以通过沙盒计划或替代隔离区进行，具体取决于您的疫苗接种历史。

    我需要将我的 COVID-19 测试结果 (RT-PCR) 提交到 Thai Pass 中吗？

    不可以。但是，您必须在旅行前 72 小时内向机场工作人员提供您的 COVID-19 检测结果 (RT-PCR)，除非您是通过替代隔离区抵达泰国的泰国国民。对于其他人，未能提供您的 COVID-19 测试结果 (RT-PCR) 可能会导致您被拒绝进入塔兰。

    我如何联系泰国通行证团队？

    您可以拨打以下电话号码联系官方泰国通行证“24 小时呼叫中心”团队：

    • +66 2572 8442
    • +66 6 5205 4247
    • +66 6 5205 4248
    • +66 6 5205 4249

    也可以通过电子邮件“[email protected]”与他们联系。

    泰国通行证文件常见问题

    我是在泰国生活和工作的外籍人士，我是否必须提交保险单文件？

    • 持有有效签证或居留许可在泰国生活和工作的外籍人士必须提供在泰国的保险证明或有效的社会保障卡或雇主的认证信。
    • 泰国国民无需提供保险证明，因为他们受泰国全民医疗保健计划的保障。

    泰国通行证注册需要哪些文件？

    要求因您计划进入泰国的计划而异。
    详情如下：
    所需文件Exemption from Quarantine
    (Test & Go - After Feb 1st)    		沙盒程序
    (Phuket, Samui, Krabi, Phang-nga)    		替代隔离
    护照复印件必需的必需的必需的
    疫苗接种证

    (批准的疫苗)

    		必需的必需的需要 7 天
    医疗保险

    （泰国国民不需要）

    		最低保额为 50,000 美元 (USD) 的医疗保险最低保额为 50,000 美元 (USD) 的医疗保险最低保额为 50,000 美元 (USD) 的医疗保险
    住宿要求

    Booking Night + RT-PCR test for both the 1st, and 5th night.


    Valid Package Combinations

    注意：需要付款确认

    7 晚 在沙盒区的SHA+ HotelAQ酒店预订

    注意：需要付款确认

    10 晚 AQ酒店

    注意：需要付款确认

    泰国签证如果需要的话如果需要的话如果需要的话
    ** 请注意，以上只是在泰国通行证系统中提交的文件，申请人还需要在出发前 72 小时进行 RT-PCR Covid 测试，并在抵达时将结果提交给卫生控制站。根据 AQ 计划进入的泰国国民不需要此要求。

    如果我没有手机，如何出示我的二维码？

    如果您没有携带带有二维码的手机，您可以打印二维码的硬拷贝并随身携带，以便在机场向工作人员出示。

    我可以使用 RT-PCR 以外的其他 COVID-19 测试结果吗？

    不可以。您的 COVID-19 测试结果必须仅使用 RT-PCR 测试技术获得。

    泰国批准的疫苗有哪些？

    泰国批准的疫苗包括；

    • CoronaVac (Sinovac)
    • AstraZeneca
    • Pfizer-BioNTech
    • COVILO (Sinopharm)
    • Jansen Johnson & Johnson)
    • Moderna
    • Sputnik V

    泰国承认混合接种吗？

    泰国完全承认混合疫苗接种。但是，您需要根据每种疫苗类型的推荐时间范围接种第二剂，如下所示；

    • 1st dose (Sinovac) + 2nd dose after 2 weeks
    • 1st dose (AstraZeneca) + 2nd dose after 4 weeks
    • 1st dose (Pfizer-BioNTech) + 2nd dose after 3 weeks
    • 1st dose (Moderna) + 2nd dose after 4 weeks
    • 1st dose (Sinopharm) + 2nd dose after 3 weeks
    • 1st dose (Sputnik V) + 2nd dose after 3 weeks
    *接种 Jansson (Johnson&Johnson) 疫苗的人无需接种第二剂即可被视为完全接种。

    我之前曾感染过 COVID-19；我可以去泰国旅游吗？

    如果之前感染过 COVID-19 的人在康复后 3 个月内接种了单剂 COVID-19 疫苗，则被视为已接种完全疫苗。但是，如果您在感染 COVID-19 之前已完全接种疫苗，您仍被视为已完全接种疫苗。

    使用泰国通票，我的个人信息是否安全？

    您的个人信息将通过泰国通行证进行加密和安全处理，因为它将仅用于批准和促进您抵达泰国的目的。

     
    TAT
    AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
    TAT License 11/10602
    IATA
    ASQ Thailand
    Certificate of Entry (COE)
    Thailand Covid Insurance
    Thailand Entry Requirements
    Thailand Pass
    Thailand Pass Rejected
    Thailand Test & Go
    Thailand Blue Zones
    Thailand ESim
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