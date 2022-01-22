更新 (November 1st) 泰国通票网站 ( tp.consular.go.th ) 正式上线。
更新 (February 1st) Test & Go entry is now possible again through Thailand Pass.
我们拥有专业的团队，已协助数以万计的旅客成功进入泰国。
我们建议您使用我们的泰国通票服务，以避免在申请过程中出现任何问题。申请泰国通票时的错误可能会导致延误。自行申请泰国通行证不收取任何费用，但如果您希望我们代表您提交并跟进您的案件，我们会收取费用。
停止压力，让我们的团队为您打理一切 🙏
“泰国通行证”在线注册系统可在https://tp.consular.go.th访问。
泰国通行证是一个基于网络的系统，供泰国和外国游客填写他们的旅行和健康信息。获得批准后，您会收到一个二维码，可让您前往泰国（您仍需要满足签证要求）。
All departure countries are eligible for Test & Go entry starting February 1st.
|Updated on February 4th
|Exemption from Quarantine
(Test & Go - After Feb 1st)
|沙盒程序
(Phuket, Samui, Krabi, Phang-nga)
|替代隔离
|符合条件的国家
|所有国家
|所有国家
|所有国家
|隔离
无隔离
Note: Must wait for RT-PCR test result at the hotel until a negative result is received on the 1st, and 5th testing day.
Valid Package Combinations
沙盒区旅行限制 7 天
12 月 16 日之后缩短为 5 天
注意：旅行前必须在指定的酒店等待RT-PCR检测结果。
接种疫苗：在7天AQ酒店
未接种疫苗：在10天AQ酒店
|疫苗接种
(批准的疫苗)
|全面接种
(旅行前至少 14 天)
(18 岁以下儿童和与父母一起旅行的儿童除外)
|全面接种
(旅行前至少 14 天)
(18 岁以下儿童和与父母一起旅行的儿童除外)
|不需要
|住宿要求
Booking Night + RT-PCR test for both the 1st, and 5th night.
Valid Package Combinations
注意：需要付款确认
7 晚 在沙盒区的SHA+ Hotel或AQ酒店预订
注意：需要付款确认
7/10 晚 在AQ酒店
注意：需要付款确认
医疗保险
（泰国国民不需要）
|最低保额为 50,000 美元 (USD) 的医疗保险
|最低保额为 50,000 美元 (USD) 的医疗保险
|最低保额为 50,000 美元 (USD) 的医疗保险
|出发前的 COVID-19 测试结果
(6 岁以下的儿童不需要进行 RT-PCR 检测，而是在机场进行唾液检测)
|在旅行前 72 小时内出具 RT-PCR Covid-19 检测结果
|在旅行前 72 小时内出具 RT-PCR Covid-19 检测结果
在旅行前 72 小时内出具 RT-PCR Covid-19 检测结果
注意：泰国国民不需要
泰国的 COVID-19 测试
（旅客需承担考试费用，该费用将包含在酒店预订中）
一到达日期的 RT-PCR COVID-19 测试
一 RT-PCR test on the 5th day
一到达日期的 RT-PCR COVID-19 测试
一 RT-PCR test on Day 6-7
|二在抵达日期和入住第 8 天或第 9 天进行 RT-PCR COVID-19 测试。
注意：对于沙盒计划，必须通过素万那普、廊曼、清迈、普吉岛、苏梅岛、乌塔堡或武里南的国际机场抵达（仅限包机航班）
泰国通行证是一个基于网络的系统，供泰国和外国游客填写他们的旅行和健康信息。获得批准后，您会收到一个二维码，可让您前往泰国（您仍需要满足签证要求）。
如果您自己申请，请访问official application portal免费。但是，如果您使用我们的rush services代表您提交并跟进您的案例，则可能会产生额外费用。
是的，现在正式接受申请。
自 2021 年 11 月 1 日起，所有乘飞机抵达泰国的旅客都必须注册泰国通行证才能进入泰国。
如果您拥有经批准的 COE，您可以使用该 COE 前往泰国，并且将有资格通过三个计划之一进入泰国，具体取决于您是否满足该计划的要求。您的 COE 还将描述您符合条件的计划。
请参阅Thailand Pass Rejected常见问题解答。
申请人必须在预定旅行日期前至少 7 天提交登记。
如果您想更改旅行日期/注册详细信息，您需要在泰国通票系统上重新注册。
是的。您可以同时提交多个不同日期的泰国旅行登记，以方便您的旅行和行程，请注意在抵达时向健康控制和移民官员出示正确的 OR 代码。否则可能会导致您的旅行延误。
不可以。12 岁或以上的每个人都必须通过泰国通行证提交个人注册。 12 岁以下的儿童可以在“个人信息”部分下添加到他们的父母注册中。
目前，泰国通票系统仅适用于计划乘飞机前往泰国的人士。
计划通过陆路和海路前往泰国的人的登记制度仍在考虑中。
符合豁免检疫计划的国家/地区名单正在不断考虑和修订。请继续关注更多更新。同时，如果您想前往泰国，您可以通过沙盒计划或替代隔离区进行，具体取决于您的疫苗接种历史。
不可以。但是，您必须在旅行前 72 小时内向机场工作人员提供您的 COVID-19 检测结果 (RT-PCR)，除非您是通过替代隔离区抵达泰国的泰国国民。对于其他人，未能提供您的 COVID-19 测试结果 (RT-PCR) 可能会导致您被拒绝进入塔兰。
您可以拨打以下电话号码联系官方泰国通行证“24 小时呼叫中心”团队：
也可以通过电子邮件“[email protected]”与他们联系。
|所需文件
|Exemption from Quarantine
(Test & Go - After Feb 1st)
|沙盒程序
(Phuket, Samui, Krabi, Phang-nga)
|替代隔离
|护照复印件
|必需的
|必需的
|必需的
|疫苗接种证
(批准的疫苗)
|必需的
|必需的
|需要 7 天
医疗保险
（泰国国民不需要）
|最低保额为 50,000 美元 (USD) 的医疗保险
|最低保额为 50,000 美元 (USD) 的医疗保险
|最低保额为 50,000 美元 (USD) 的医疗保险
|住宿要求
Booking Night + RT-PCR test for both the 1st, and 5th night.
Valid Package Combinations
注意：需要付款确认
7 晚 在沙盒区的SHA+ Hotel或AQ酒店预订
注意：需要付款确认
10 晚 在AQ酒店
注意：需要付款确认
|泰国签证
|如果需要的话
|如果需要的话
|如果需要的话
如果您没有携带带有二维码的手机，您可以打印二维码的硬拷贝并随身携带，以便在机场向工作人员出示。
不可以。您的 COVID-19 测试结果必须仅使用 RT-PCR 测试技术获得。
泰国批准的疫苗包括；
泰国完全承认混合疫苗接种。但是，您需要根据每种疫苗类型的推荐时间范围接种第二剂，如下所示；
如果之前感染过 COVID-19 的人在康复后 3 个月内接种了单剂 COVID-19 疫苗，则被视为已接种完全疫苗。但是，如果您在感染 COVID-19 之前已完全接种疫苗，您仍被视为已完全接种疫苗。
您的个人信息将通过泰国通行证进行加密和安全处理，因为它将仅用于批准和促进您抵达泰国的目的。