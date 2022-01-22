更新于 February 4th, 2022

更新 (November 1st) 泰国通票网站 ( tp.consular.go.th ) 正式上线。

更新 (February 1st) Test & Go entry is now possible again through Thailand Pass.

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Average Thailand Pass service approval time: 12-72h

* 如果向我们提供所有正确的文件，这是我们的平均批准时间。

贵宾机场服务

* 门到门服务

我们建议您使用我们的泰国通票服务，以避免在申请过程中出现任何问题。申请泰国通票时的错误可能会导致延误。自行申请泰国通行证不收取任何费用，但如果您希望我们代表您提交并跟进您的案件，我们会收取费用。

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