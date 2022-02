Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Khaolak Merlin Resort (SHA Plus+) ligt aan het strand in 15 hectare aan tuinen in een tropisch bos en combineert Thais design en vakmanschap in een luxueus verblijf. Het rustige strand is rustig, er zijn golfbanen in de buurt en aan de overkant van het resort zijn twee olifantenkampen. Met een nationaal park, duiken op Similan Island, winkelen in de stad, een full-service spa en tennisbanen, alles wat je nodig hebt is binnen handbereik. De kamers hebben een balkon, hardhouten vloeren en een gescheiden bad en douche. Tot de eetgelegenheden behoren een koffiebar, diverse bars en een Italiaans restaurant. Gezinnen zullen dit een ideale plek vinden om te verblijven met het resort met een kinderclub, speeltuin, zwembad en babysitservice. Als een van Thailand's best bewaarde geheimen, zal Khaolak Merlin Resort (SHA Plus+) zeker diegenen tevreden stellen die er even tussenuit willen.

Voorzieningen / functies THE GARDEN: International & Asian Restaurant

VERANDA BEACHSIDE RESTAURANT: A la cart menu (Thai & International)/Afternoon high tea /Theme night buffet (occasionally)

SUNSET HUT: Quick lunch menu & Refreshing beverage

POOL BAR

LOBBY LOUNGE

WATERFALL POOL

LAGOON POOL

JACUZZI POOL

SUPERIOR POOL

HIDDEN POOL

MERLIN SPA

PLAYGROUND

NIGHT WALK

BIRD WATCHING

STAMP RALLY

NATURAL WATER PAINTING

TIE DYE CLOTHES

STAND-UP PADDLE BOARD

CANOE

YOGA

TENNIS COURT

FITNESS CENTRE

GRAND BALLROOM

SIMILAN ROOM

