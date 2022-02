Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Das Khaolak Merlin Resort (SHA Plus+) liegt direkt am Strand auf einem 15 Hektar großen Garten in einem tropischen Wald und vereint thailändisches Design und Handwerkskunst in einen luxuriösen Aufenthalt. Der ruhige Strand ist nicht überfüllt, Golfplätze sind in der Nähe und auf der anderen Straßenseite des Resorts befinden sich zwei Elefantencamps. Mit einem Nationalpark, Tauchen auf Similan Island, Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt, einem Spa mit umfassendem Service und Tennisplätzen ist alles, was Sie brauchen, zur Hand. Die Zimmer verfügen über einen Balkon, Parkettböden und eine separate Badewanne und Dusche. Zu den gastronomischen Einrichtungen zählen ein Café, mehrere Bars und ein italienisches Restaurant. Familien finden dies ein idealer Ort für einen Aufenthalt im Resort mit Kinderclub, Spielplatz, Pool und Babysitting-Service. Als eines der bestgehüteten Geheimnisse Thailands wird das Khaolak Merlin Resort (SHA Plus+) diejenigen besänftigen, die dem Alltag entfliehen möchten.

Ausstattung / Ausstattung THE GARDEN: International & Asian Restaurant

VERANDA BEACHSIDE RESTAURANT: A la cart menu (Thai & International)/Afternoon high tea /Theme night buffet (occasionally)

SUNSET HUT: Quick lunch menu & Refreshing beverage

POOL BAR

LOBBY LOUNGE

WATERFALL POOL

LAGOON POOL

JACUZZI POOL

SUPERIOR POOL

HIDDEN POOL

MERLIN SPA

PLAYGROUND

NIGHT WALK

BIRD WATCHING

STAMP RALLY

NATURAL WATER PAINTING

TIE DYE CLOTHES

STAND-UP PADDLE BOARD

CANOE

YOGA

TENNIS COURT

FITNESS CENTRE

GRAND BALLROOM

SIMILAN ROOM

