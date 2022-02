Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

열대 우림의 15에이커 정원에 있는 해변 옆에 있는 Khaolak Merlin Resort(SHA Plus+)는 태국 디자인과 장인 정신을 고급스러운 숙박에 통합합니다. 조용한 해변은 붐비지 않으며 골프 코스가 근처에 있으며 리조트 길 건너편에는 두 개의 코끼리 캠프가 있습니다. 국립 공원, 시밀란 섬 다이빙, 시내 쇼핑, 풀 서비스 스파, 테니스 코트 등 필요한 모든 것이 가까이에 있습니다. 객실은 발코니, 견목 바닥, 별도의 욕조와 샤워 시설을 갖추고 있습니다. 식사 옵션으로는 커피숍, 여러 바, 이탈리아 레스토랑이 있습니다. 키즈 클럽, 놀이터, 수영장 및 탁아 서비스가 있는 리조트와 함께 가족이 머물기에 이상적인 곳입니다. 태국 최고의 비밀 중 하나인 Khaolak Merlin Resort(SHA Plus+)는 모든 것에서 벗어나고자 하는 사람들을 만족시킬 것입니다.

어메니티 / 특징 THE GARDEN: International & Asian Restaurant

VERANDA BEACHSIDE RESTAURANT: A la cart menu (Thai & International)/Afternoon high tea /Theme night buffet (occasionally)

SUNSET HUT: Quick lunch menu & Refreshing beverage

POOL BAR

LOBBY LOUNGE

WATERFALL POOL

LAGOON POOL

JACUZZI POOL

SUPERIOR POOL

HIDDEN POOL

MERLIN SPA

PLAYGROUND

NIGHT WALK

BIRD WATCHING

STAMP RALLY

NATURAL WATER PAINTING

TIE DYE CLOTHES

STAND-UP PADDLE BOARD

CANOE

YOGA

TENNIS COURT

FITNESS CENTRE

GRAND BALLROOM

SIMILAN ROOM

