Au bord de la plage sur 15 acres de jardins dans une forêt tropicale, le Khaolak Merlin Resort (SHA Plus+) intègre le design et l'artisanat thaïlandais dans un séjour de luxe. La plage tranquille est peu fréquentée, les terrains de golf sont à proximité et en face du complexe se trouvent deux camps d'éléphants. Avec un parc national, de la plongée sur l'île Similan, des boutiques en ville, un spa à service complet et des courts de tennis, tout ce dont vous avez besoin est à portée de main. Les chambres disposent d'un balcon, de parquet et d'une baignoire et d'une douche séparées. Les options de restauration comprennent un café, plusieurs bars et un restaurant italien. Les familles trouveront que c'est un lieu de séjour idéal avec le complexe disposant d'un club pour enfants, d'une aire de jeux, d'une piscine et d'un service de garde d'enfants. Étant l'un des secrets les mieux gardés de Thaïlande, le Khaolak Merlin Resort (SHA Plus+) saura apaiser ceux qui cherchent à s'évader.

