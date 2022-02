Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ริมชายหาดบนสวนขนาด 15 เอเคอร์ในป่าเขตร้อน เขาหลักเมอร์ลินรีสอร์ท (SHA Plus+) ผสมผสานการออกแบบและงานฝีมือแบบไทยเข้ากับการเข้าพักที่หรูหรา ชายหาดที่เงียบสงบไม่พลุกพล่าน มีสนามกอล์ฟอยู่ใกล้เคียง และฝั่งตรงข้ามถนนจากรีสอร์ทมีปางช้างสองแห่ง ด้วยอุทยานแห่งชาติ การดำน้ำบนเกาะสิมิลัน แหล่งช้อปปิ้งในเมือง สปาครบวงจร และสนามเทนนิส ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ใกล้แค่เอื้อม ห้องพักมีระเบียง พื้นไม้เนื้อแข็ง และอ่างอาบน้ำและฝักบัวแยกเป็นสัดส่วน ทางเลือกในการรับประทานอาหาร ได้แก่ ร้านกาแฟ บาร์หลายแห่ง และร้านอาหารอิตาเลียน ครอบครัวจะพบว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเข้าพักกับรีสอร์ทที่มีสโมสรสำหรับเด็ก สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ และบริการพี่เลี้ยงเด็ก เขาหลักเมอร์ลินรีสอร์ท (SHA Plus+) เป็นความลับสุดยอดของประเทศไทย จึงเอาใจผู้ที่ต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวาย

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ THE GARDEN: International & Asian Restaurant

VERANDA BEACHSIDE RESTAURANT: A la cart menu (Thai & International)/Afternoon high tea /Theme night buffet (occasionally)

SUNSET HUT: Quick lunch menu & Refreshing beverage

POOL BAR

LOBBY LOUNGE

WATERFALL POOL

LAGOON POOL

JACUZZI POOL

SUPERIOR POOL

HIDDEN POOL

MERLIN SPA

PLAYGROUND

NIGHT WALK

BIRD WATCHING

STAMP RALLY

NATURAL WATER PAINTING

TIE DYE CLOTHES

STAND-UP PADDLE BOARD

CANOE

YOGA

TENNIS COURT

FITNESS CENTRE

GRAND BALLROOM

SIMILAN ROOM

