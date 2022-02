Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Khaolak Bhandari Resort & Spa Khaolak Bhandari Resort & Spa zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Hotel Refund Policy A 100% of the booking amount is refundable (actual stay charge is apply)

Het nette en goed ontworpen Khaolak Bhandari Resort & Spa (SHA Plus+) heeft traditionele Thaise bungalows en chalets met originele Thaise meubels, verspreid over prachtige tuinen en aan het strand. Het resort is een paradijs voor natuurliefhebbers en ligt in de buurt van nationale parken, regenwouden en watervallen. Duiken of snorkelen op Similan Island, een van 's werelds top tien duikplekken, kan een droom zijn die uitkomt. Een openluchtrestaurant, een bar aan het zwembad en een rustgevende spa zijn enkele van de geweldige faciliteiten die hier worden aangeboden. Als aanvulling op een toch al heerlijke vakantie kunnen gasten winkelen in het dorp of gewoon rondwandelen en genieten van de bezienswaardigheden en geluiden van de omgeving. Wat de reden van uw verblijf ook is, Khaolak Bhandari Resort & Spa (SHA Plus+) maakt er een goed verblijf van.

