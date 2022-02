Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にカオラックマーリンリゾート 直接連絡し、 カオラックマーリンリゾートが直接支払いを回収します。

熱帯林の15エーカーの庭園にあるビーチのそばにあるカオラックマーリンリゾート(SHA Plus +)は、タイのデザインと職人技を贅沢な滞在に取り入れています。静かなビーチは混雑しておらず、ゴルフコースが近くにあり、リゾートの向かいには2つの象のキャンプがあります。国立公園、シミラン島でのダイビング、町でのショッピング、フルサービスのスパ、テニスコートなど、必要なものがすべて手元にあります。客室にはバルコニー、堅木張りの床、独立したバスタブとシャワーがあります。食事のオプションには、コーヒーショップ、いくつかのバー、イタリアンレストランが含まれます。家族連れは、キッズクラブ、遊び場、プール、ベビーシッターサービスを備えたリゾートに滞在するのに理想的な場所です。タイで最もよく守られている秘密を知っているカオラックマーリンリゾート(SHA Plus +)は、すべてから逃れようとしている人々をなだめることでしょう。

アメニティ/機能 THE GARDEN: International & Asian Restaurant

VERANDA BEACHSIDE RESTAURANT: A la cart menu (Thai & International)/Afternoon high tea /Theme night buffet (occasionally)

SUNSET HUT: Quick lunch menu & Refreshing beverage

POOL BAR

LOBBY LOUNGE

WATERFALL POOL

LAGOON POOL

JACUZZI POOL

SUPERIOR POOL

HIDDEN POOL

MERLIN SPA

PLAYGROUND

NIGHT WALK

BIRD WATCHING

STAMP RALLY

NATURAL WATER PAINTING

TIE DYE CLOTHES

STAND-UP PADDLE BOARD

CANOE

YOGA

TENNIS COURT

FITNESS CENTRE

GRAND BALLROOM

SIMILAN ROOM

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索